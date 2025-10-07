Un escroc tente d'arnaquer cette «Super Mamie», elle le piège et il finit derrière les barreaux

Une femme âgée au téléphone

Dans les Hauts-de-Seine, une retraitée a réussi à déjouer les plans d’un arnaqueur qui tentait de lui voler sa carte bancaire. Grâce à la coopération de la grand-mère, l’escroc a été arrêté par la police.

Samedi 4 octobre, une retraitée a été contactée par téléphone par une personne qui prétendait être son conseiller bancaire. Au téléphone, la personne lui a expliqué que sa carte bancaire était corrompue et qu’un livreur allait venir la récupérer. Cependant, la retraitée, originaire de Meudon dans les Hauts-de-Seine, a immédiatement compris qu’il s’agissait d’une arnaque.

“C’était sans compter sur la perspicacité de notre Super Mamie qui a compris le manège et qui a prévenu nos collègues”, a indiqué le syndicat policier Unité 92 sur sa page Facebook.

Une femme âgée utilise un smartphoneCrédit photo : iStock

Elle piège l’arnaqueur

Ainsi, la grand-mère a piégé l’arnaqueur. Elle lui a fait croire qu’elle était d’accord pour qu’un livreur vienne chez elle récupérer sa carte bancaire. Pendant ce temps-là, elle a contacté les forces de l’ordre qui sont venues chez elle lui donner une enveloppe contenant une fausse carte.

Le faux livreur s’est rendu chez sa victime et a récupéré la carte. Mais quand il est sorti de chez elle, il a immédiatement été arrêté par la police. Comme le rapporte Actu, la retraitée a été surnommée “Super Mamie” par les policiers. Grâce à son aide, plusieurs autres victimes ont été découvertes et 35 cartes bancaires volées ont été récupérées par les forces de l’ordre.

Cette arnaque des faux conseillers bancaires est très répandue en France. Pour ne pas vous faire avoir, gardez en mémoire que votre conseiller bancaire ne vous demandera jamais de lui donner votre carte bancaire ou votre code secret. Si vous avez le moindre doute, contactez immédiatement votre banque pour en avoir le coeur net.

