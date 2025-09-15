Pourquoi choisir le secteur bancaire ?

Le secteur bancaire, une branche attractive où les opportunités de carrière sont nombreuses.

Bouchons sur la route, journées raccourcies, ou encore boîte mail pleine à craquer... Pas de doute, les grandes vacances sont bel et bien terminées !

Fini donc les séances de bronzage et les grasses mat' quotidiennes.

Et qui dit fin de l'été, dit aussi retour au boulot. Désolé de vous décevoir, mais personne n'y échappera. Si certains d'entre nous retournent travailler à reculons, après des semaines à se la couler douce, d'autres en revanche prennent le chemin du bureau avec la banane. C'est surtout vrai pour les nouveaux actifs, celles et ceux qui, comme vous peut-être, s'apprêtent à connaître leur première expérience professionnelle, après les études.

En cette rentrée 2025, beaucoup de jeunes démarrent en effet un nouveau chapitre de leur vie avec un premier poste. C’est notamment le cas des nouvelles recrues du secteur bancaire, qui débarquent dans un milieu attractif où les possibilités ne manquent pas. Il faut dire que ce secteur a de nombreux atouts.

Le secteur bancaire, un domaine attractif qui séduit de plus en plus de jeunes

Séduisant de plus en plus de jeunes grâce à ses nombreuses opportunités de carrière, sa stabilité d’emploi et ses perspectives d’évolution, le secteur bancaire attire chaque année de nouveaux profils. Et pour cause, il s'agit d'un domaine dynamique et attractif qui a effectué 89 000 embauches ces deux dernières années. Fin, 2024 le secteur bancaire employait 373 600 salariés, soit 1,7 % de l'emploi salarié privé en France.

Le secteur offre également une diversité de métiers (200 jobs différents) tout en favorisant l’insertion professionnelle des jeunes, notamment via l’alternance. Fidèle à ses engagements, le secteur bancaire n'hésite pas à donner leur chance aux jeunes. En 2024, près de 20 000 alternants ont été recensés tandis que 7 600 nouveaux contrats ont été signés. À noter que 85 % des alternants trouvent un emploi dans les six mois qui suivent la fin de leur contrat ou poursuivent leurs études. Une perspective qui a de quoi séduire des jeunes actifs en quête de stabilité.

Choisir le secteur bancaire, c'est l'assurance d'obtenir un emploi durable : 98 % des salariés y sont employés en CDI, avec des rémunérations attractives. Autre point fort du secteur : une grande mixité, avec près de 57 % de femmes parmi les collaborateurs et plus de 50 % parmi les cadres.

Des opportunités de carrière et des emplois de proximité

Les métiers du secteur bancaire valorisent le contact humain, du conseiller de clientèle pour les particuliers ou les entreprises en passant par les gestionnaires de patrimoine. Ces emplois de proximité permettent d'aider les clients et d'avoir un impact réel sur leur vie. Par exemple, le conseiller bancaire joue un rôle clé dans les projets de vie de ses clients, tout comme les gestionnaires de patrimoine. Participer au financement d'initiatives pour le bien commun ou accompagner de jeunes entrepreneurs peut aussi être très enrichissant ! Et pour les passionnés de chiffres, devenir analyste financier est une perspective idéale.

Autre avantage du secteur bancaire : l'accompagnement des salariés, qui sont formés tout au long de leur carrière. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier de réelles perspectives d'évolution, s'ils souhaitent découvrir d’autres métiers sans pour autant quitter le secteur. L’exemple de la mobilité interne, une pratique très répandue qui permet aux collaborateurs d'exercer plusieurs métiers durant leur carrière, illustre parfaitement ces opportunités d’évolution. Côté chiffres, sachez que les banques ont consacré en moyenne 34 heures de formation par salarié, en 2024.

Cette diversité d’opportunités peut s'avérer déterminante, dans le cadre du projet d'un jeune actif arrivant sur le marché du travail.

Alors si vous êtes en pleine réflexion sur votre avenir professionnel et que le secteur vous tente, n'hésitez pas à vous renseigner !

