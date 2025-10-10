Il la drague sur une application de rencontres... et l'emmène braquer une banque pour leur premier rendez-vous

Aux États-Unis, un premier rendez-vous amoureux a pris une tourne surréaliste : une femme s’est retrouvée mêlée à un braquage à cause de son date.

Si vous pensiez avoir vécu le pire date possible, rassurez-vous, car celui-ci de cette Américaine dépasse tout ce que vous pouvez imaginer.

Les faits remontent au 5 décembre 2016, rapporte le média américain CNN.

Ce jour-là, une femme de 30 ans avait rendez-vous pour la première fois avec Christopher Castillo, un homme dont elle a fait la connaissance sur une application de rencontre.

Crédit Photo : iStock

Cette dernière est allée chercher son prétendant en voiture chez ses parents à Chepachet, dans l’État de Rhode Island.

Le duo a ensuite roulé pendant 30 minutes en direction de North Attleboro, une ville située dans le Massachusetts.

Le rendez-vous galant se transforme en… braquage

Alors que l’automobiliste approchait de la destination, le passager lui a demandé de se garer à proximité d’une banque.

Une fois cette étape terminée, Christopher est descendu du véhicule. Il s’est ensuite dirigé vers l’établissement bancaire, avant d’en sortir en courant quelques minutes plus tard.

Contre toute attente, ce dernier portait des lunettes de soleil et un chapeau dissimulant sa sueur. C’est dans ce contexte que la conductrice s’est rendu compte que son date tenait un pistolet dans une main et une liasse de 1000 dollars dans l'autre.

Auteur d’un braquage, le malfrat a ordonné à sa « compagne » de démarrer en la menaçant avec son arme. Prise de panique, celle qui est devenue complice malgré elle a obéi.

Crédit Photo : iStock

Poursuivie par des policiers, la jeune femme a eu le courage de s’arrêter sur le bas-côté, avant de s’éloigner de la voiture.

De son côté, l’auteur des faits a tenté de fuir les forces de l’ordre, sans succès. Il a été arrêté et condamné à cinq ans de prison.

Crédit Photo : iStock

La victime, quant à elle, a été déclarée innocente. Une chose est sûre : cette dernière remporte la palme du pire rendez-vous galant de l’histoire.