Elle couche avec un autre homme la veille de son mariage, mais maintient la cérémonie... et ne regrette pas sa décision

Le jour de son mariage, Amy Holyoake s’est réveillée avec un autre homme dans son lit. Malgré sa liaison, qu’elle ne regrette pas, elle a décidé de maintenir son mariage.

Certains mariages ne se passent pas toujours comme prévu. C'est par exemple ce qu'a vécu cette femme qui a quitté son fiancé trois semaines avant son mariage pour épouser sa demoiselle d'honneur.

Mais l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui s'est déroulée en janvier 2019. À cette épique, Amy Holyoake s’est fiancée avec son partenaire, avec qui elle était en couple depuis six ans. Mais bien qu’elle ait dit “oui”, Amy avait des doutes sur sa relation, et ces derniers se sont intensifiés deux mois avant le mariage.

“Avant notre mariage, je me sentais vraiment épuisée et complètement déboussolée. Je n’avais pas l’impression d’être écoutée. Dès que j’ai fixé la date du mariage, je l’ai regretté instantanément. Je savais que j’aurais dû partir depuis longtemps”, a-t-elle expliqué au média The Sun.

Crédit photo : Kennedy News

Elle rencontre un autre homme

Peu de temps avant de se marier, Amy a commencé à échanger des messages avec un musicien rencontré sur TikTok, et a ressenti des sentiments pour lui.

“J’ai essayé de rester amie avec lui, mais mes sentiments étaient beaucoup trop forts. Nous avons eu des conversations très profondes et intelligentes, comme je n’en avais pas eu depuis longtemps. J’ai confié à mes amies deux jours avant le mariage ce que je ressentais pour lui et elles m’ont dit que je devais annuler le mariage. J’ai dis que je ne pouvais pas, car tout le monde avait investi tellement d’argent dans ce mariage. Tout le monde était tellement enthousiaste, je ne pouvais pas les décevoir”, a-t-elle confié à Lad Bible.

Crédit photo : Kennedy News

Une liaison la veille de son mariage

Le musicien a invité Amy à l’un de ses concerts et elle a fini par avoir une relation sexuelle avec lui, la veille de son mariage. L’homme s’est éclipsé de sa chambre discrètement à 5h du matin, le jour de ses noces. Si Amy a ressenti “un énorme sentiment de culpabilité et de confusion”, ce trouble n’était pas assez fort pour qu’elle annule son mariage. Ainsi, elle a maintenu la cérémonie.

Ce n’est qu’après sa lune de miel qu’elle a avoué sa liaison à son mari, lui affirmant qu’elle était “amoureuse de quelqu’un d’autre”. Bouleversé, ce dernier l’a chassé de la maison. Il voulait continuer sa relation avec elle, mais Amy lui a dit qu’il méritait mieux.

Après cet événement, Amy conseille aux autres femmes de suivre leur instinct, d’écouter leurs doutes et leurs pressiments dans une relation. Elle a divorcé de son mari et est désormais en couple avec le musicien, avec qui elle est “100% heureuse”. Même si elle ne regrette pas sa liaison, elle aurait aimé avec le courage d’annuler son mariage dès le départ.