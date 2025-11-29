Mariée depuis 12 ans à un homme polyamoureux, elle révèle les règles strictes qu'elle doit respecter

Comment fonctionne une relation polyamoureuse ? Danielle partage son expérience en dévoilant les règles strictes de cette forme de relation.

La relation polyamoureuse ne vous dit peut-être rien, pourtant, cette nouvelle manière de voir ses relations a le vent en poupe et s’avère bien plus courante qu’on ne le pense. Le polyamour se décrit par la possibilité de vivre simultanément plusieurs relations intimes, sexuelles ou affectives avec le consentement explicite de tous les partenaires.

En clair, c’est partager son/sa partenaire avec une, voire d’autres personnes, le tout en se basant sur un amour véritable. Forcément, ce type de relation a de quoi intriguer, mais Danielle, une femme mariée à un homme polyamoureux depuis 12 ans, a dévoilé son quotidien et notamment les règles strictes qu’elle doit respecter.



Crédit : openlycommitted

Polyamour : une nouvelle forme de relations amoureuses

Comme le rapportent nos confrères d’Unilad, Danielle, âgée de 41 ans, et son mari britannique ont ensemble parcouru le monde, ont eu des enfants et pratiquent désormais le polyamour depuis plus d'une décennie. Résultat : ils ont chacun fréquenté plusieurs partenaires ces dernières années. Après avoir fait des erreurs et traversé des périodes de doutes, le couple a tiré des leçons de leur nouvelle forme de relation et a établi des règles strictes :

“Nos premières règles concernaient la sécurité, les maladies sexuellement transmissibles, les tests, l'utilisation du préservatif… Il faut d'abord aborder les bases !”, a-t-elle confié au média.

Ensuite, elle a affirmé qu’ils avaient mis en place des règles de communication strictes :

“Nous avons établi des règles très strictes concernant la manière dont nous communiquions, ce que nous communiquions et quand. Si je couchais avec quelqu'un, je le lui disais avant. S'il couchait avec quelqu'un, il me le disait 48 heures plus tard.”

Pourquoi une telle différence ? “Au cours des premières années passées à gérer tout cela ensemble, nous avons en quelque sorte compris que je n'aimais pas savoir à l'avance. Je voulais plus de détails sur tout une fois que c'était arrivé. Alors que lui voulait simplement savoir que j'étais en sécurité et ne voulait pas de détails après coup.”

Crédit : openlycommitted

Polyamour : des règles strictes

Enfin, dernière règle et pas des moindres : le fait de ne pas avoir de relations avec des amis proches, des collègues ou des membres de la famille : “Nous avons opposé notre veto à des collègues, des frères et sœurs, des amis. Parfois, ces choses semblent évidentes, mais sur le moment, elles ne l'étaient pas. Et il y avait d'autres personnes en particulier que nous avons finalement écartées.” Et même si cette forme de relation peut choquer, la jeune femme est formelle : tout va très bien dans son couple :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danielle (@openlycommitted) “Nous nous connaissons très bien, nous faisons cela depuis très longtemps. Notre relation est extrêmement stable et nos bases sont très solides. Nous sommes pleinement conscients que nos vies sont étroitement liées et, par conséquent, si nous entretenons des relations amoureuses, physiques et émotionnelles avec d'autres personnes, nous sommes très attentifs à leurs sentiments et veillons à ce qu'ils soient traités avec le plus grand respect et en toute bonne foi.”

D’ailleurs, Danielle en a fait sa spécialité en partageant sur les réseaux ses conseils sur le mariage ouvert et les relations polyamoureuses. Elle compte près de 60 000 abonnés.