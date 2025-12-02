Un éboueur de 23 ans atteint d'un cancer incurable se marie avant de mourir, ses collègues lui font une surprise bouleversante

Un éboueur britannique âgé d’une vingtaine d’années, atteint d’un cancer en phase terminale, a réalisé son dernier souhait en épousant sa fiancée. Pour l’occasion, ses collègues lui ont préparé une magnifique surprise.

Stephen Addley, un éboueur et père de famille de 23 ans, a appris en octobre dernier qu’il lui restait seulement quelques mois à vivre.

Atteint d’un cancer en phase terminale, le jeune homme, originaire d’Angleterre, a découvert ce terrible diagnostic trois semaines après avoir demandé sa compagne Hannah en mariage.

Le couple a décidé d’avancer la date de la cérémonie pour se créer de beaux souvenirs avec sa fille Liberty-rose, âgée d’un an.

Ses collègues lui font une surprise bouleversante

Les jeunes parents se sont dit oui à Douvres devant leurs proches et leurs amis. Le jour J, les collègues de Stephen lui ont préparé une belle surprise pour rendre cette journée encore plus inoubliable.

Ils ont organisé un cortège de camions poubelles dans les rues en hommage au marié. Une magnifique attention qui a bouleversé le Britannique.

« Il a vu tous les camions poubelles alignés et il s’est dit ''C'est pas possible !’’. Cela signifiait beaucoup pour lui (…) », explique sa compagne Hannah dans les colonnes du Daily Mirror.

Selon ses dires, son époux a pleuré en découvrant le convoi installé sur un parking.

« Il a adoré ça ! Cela montrait à quel point il était apprécié au travail et à quel point ses collègues l’aimaient (…) », poursuit la jeune femme de 23 ans.

Le camion a escorté la star du jour au BlueBirds, le lieu de réception du mariage.

Une cérémonie née de la solidarité

Les jeunes gens ont pu se marier aussi vite grâce à la générosité des entreprises locales, souligne le tabloïd anglais.

« Nous sommes vraiment reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué, qui ont fait quelque chose et qui ont travaillé sans relâche pour que cela se réalise. Les mots ne suffisent pas pour remercier ces personnes, car elles ont été tellement gentilles », raconte Hannah.

Comme elle le précise, sa robe de mariée a été offerte, tandis que Kay Blue, propriétaire de Bluebirds, a non seulement décoré le lieu, mais a également aidé à organiser la journée. De son côté, le photographe Matt Hayward fait partie des nombreuses personnes qui ont offert leurs services.

« Il y a tellement de choses à raconter à Liberty-Rose quand elle grandira, tellement de choses à lui montrer, c’est vraiment génial. Cela signifiait beaucoup pour nous que cela puisse se produire », confie la mère de famille.

Un cancer très rare

Stephen a été diagnostiqué en juin dernier avec une tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques, une forme très rare de sarcome qui touche seulement environ 70 personnes par an au Royaume-Uni. Les chirurgiens ont retiré une masse de son abdomen, mais en octobre, le cancer agressif était revenu. Il s'était attaché à son intestin et les médecins lui ont dit que la chimiothérapie ne pourrait pas enrayer sa propagation.

Après la cérémonie, une collecte de fonds a été mise en place pour envoyer Stephen et sa famille à Disneyland, mais sa santé s’est rapidement détériorée.

« Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le faire, car son état se dégrade assez rapidement. Le mariage l’a vraiment épuisé. Il est très fatigué en ce moment », poursuit Hannah.

Elle ajoute :

« Nous voulons simplement rassurer tout le monde : si cela ne se fait pas, l'argent restant ira à Liberty-Rose. Il sera versé sur un compte bancaire à son nom (…) ».

Le couple avait déjà fait part de ses inquiétudes quant à l’avenir de la fillette sans son père.