100 km à vélo : 14 femmes en rémission d'un cancer du sein se lancent dans un défi d'exception

Ce samedi 5 septembre, quatorze femmes en rémission d’un cancer du sein ont réussi leur défi : faire 100 km à vélo, alors que certaines n’en avaient jamais fait.

C’est une belle aventure et une leçon de résilience ! Pourtant, il a fallu les convaincre. Kinésithérapeute en sénologie, Anne-Sophie Knab-Ley a mis au défi plusieurs patientes ayant lutté contre un cancer du sein.

"Elles m'ont dit : non mais Anne-Sophie je suis incapable de marcher 30 min, comment voulez-vous que je fasse 100 km à vélo ?"

Finalement, à force de persuasion, la kinésithérapeute a convaincu quatorze femmes, âgées de 32 à 50 ans, de pédaler ensemble pendant 100 km entre Strasbourg et Wissembourg, en Alsace. Toutes avaient ce point commun d’être en rémission d’un cancer du sein, ayant déjà fini leur chimiothérapie ou leur radiothérapie. Certaines d'entre elles n'avaient jamais enfourché un vélo.

"Il y a un an, elles n'avaient plus de cheveux, avaient perdu de la masse musculaire et sortaient juste de chimiothérapie ou de radiothérapie"

Crédit photo : Les Dernières Nouvelles d'Alsace

Le sport réduit les risques de récidive

Elles ont finalement accepté de se lancer ce nouveau défi. Il y a cinq mois, elles ont commencé à s'entraîner sous la houlette de la présidente du Strasbourg vélo club Claudine Lecestre.

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"Elles ont de nouveau le courage, après la maladie, de relever des challenges et de faire quelque chose de leur corps et de leur vie".

Le grand jour était fixé au samedi 5 septembre. Les quatorze femmes ont pédalé ensemble pendant 100 km et elles ont réussi leur pari. Les courageuses cyclistes étaient encouragées par leurs proches et par les pompiers sur les derniers kilomètres. C'est la seconde fois que l'événement est organisé. Il avait réuni pour la première fois en 2025 plusieurs femmes à Mulhouse.

Le sport représente un atout essentiel, explique la kinésithérapeute aux Dernières Nouvelles d'Alsace.

"Une patiente qui pratique 30 minutes d'activité physique six jours sur sept réduit son risque de récidive de 44 %".

Le vélo peut aider à combattre la fatigue chronique et la perte de masse musculaire liée aux traitements.