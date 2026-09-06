Une mariée émeut sa grand-mère aux larmes en portant sa robe de mariée d'origine, près de 58 ans après

Pour son mariage, Natalie Kunzler, une Américaine de 27 ans, a choisi de porter la robe de mariage que sa grand-mère portait 58 ans auparavant, comme un symbole.

Alors que Natalie Kunzler cherchait la robe parfaite pour son week-end de mariage, une robe en particulier ne cessait de lui revenir à l’esprit. Après s’être fiancée le 14 juin 2024 à James, 31 ans, son compagnon de longue date, Natalie, 27 ans, s’est immédiatement mise à réfléchir à la manière dont d’autres mariées avaient réutilisé la robe de mariée de leur mère.

Elle adorait l’idée sentimentale que cela représentait et souhaitait trouver un moyen d’intégrer cette idée à son propre mariage. Cependant, elle avait à l’esprit un autre modèle de couple inséparable :

« Mes parents ont divorcé quand j’étais jeune, mais mes grands-parents sont ensemble depuis près de six décennies et ont toujours été les deux personnes que j’admire le plus en matière d’amour et de mariage. Cela m’a amenée à penser à la robe de mariée de ma grand-mère. »

Crédit photo : Caleb Moore / People

Natalie a appelé sa grand-mère, Marie, pour savoir si elle savait où se trouvait sa robe. Sa grand-mère avait épousé son mari, Fred Zuidema, le vendredi 23 août 1968 à Haldeon, dans le New Jersey. La robe avait été confectionnée à la main par une amie de la mère de Marie, et celle-ci l’avait choisie pour sa simplicité et sa dentelle.

« Elle m’a dit qu’elle avait toujours adoré cette robe et qu’elle se sentait belle dedans »

Crédit photo : Natalie Kunzler / People

Marie et Fred se sont mariés lors d’une cérémonie à la lueur des bougies, à 19 heures, dans l’église où Marie avait grandi, suivie d’une réception dans un restaurant du coin. En se demandant où pouvait bien se trouver la robe, Marie a confié à sa petite-fille qu’elle ne savait pas dans quel état elle serait. Lorsqu’elle l’a finalement retrouvée, elle l’a immédiatement envoyée par la poste à sa petite-fille.

« Je l’ai trouvée tellement belle, et je n’arrivais pas à croire qu’elle soit encore en si bon état après toutes ces années. Je me souviens avoir appelé ma grand-mère après l’avoir reçue et elle m’a dit : “Fais-en ce que tu veux, ou ne t’en sers pas. Je sais qu’elle n’est pas en très bon état.” Ce qu’elle ne savait pas, c’est que j’allais la transformer complètement et la porter pour mon dîner de répétition. »

Un grand moment d’émotion avec sa grand-mère

Au début, la future mariée n’était pas sûre de pouvoir y arriver. La robe avait besoin d’être retouchée. Mais après plusieurs mois de retouches, notamment pour raccourcir la robe et la traîne tout en conservant sa cape d’origine, Natalie l’a vue se transformer en la robe de répétition de ses rêves.

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« Ma grand-mère m’a confié par la suite qu’elle avait conservé cette robe toutes ces années en pensant qu’un jour, l’une de ses filles la porterait peut-être. Elle m’a dit qu’elle n’aurait jamais pensé vivre assez longtemps pour voir une petite-fille la porter, ce qui rend le fait que j’aie pu la porter près de 58 ans plus tard encore plus émouvant. »

À l’approche de son mariage, Natalie se souvient avoir été à la fois enthousiaste et émue à l’idée de porter cette robe devant sa grand-mère. Ses grands-parents avaient fait le voyage depuis Kalamazoo, dans le Michigan, jusqu’à Antioch, dans l’Illinois, pour assister à son mariage. C’était la première fois qu’ils voyageaient depuis près de six ans.

« J’avais dit à ma grand-mère à quel point j’étais reconnaissante qu’ils viennent et que j’avais une surprise qui l’attendait lors du dîner de répétition, mais je ne lui avais donné aucune indication sur ce que c’était »

Crédit photo : Natalie Kunzler / People

Natalie et James sont arrivés au dîner de répétition en bateau. Les deux futurs mariés, qui allaient se marier sur le lac Catherine, fêtaient la veille de leur mariage chez le père de Natalie, au bord du lac. Dès qu’elle est arrivée à la fête, Natalie s’est mise à pleurer en voyant sa grand-mère. Puis elle s’est rendu compte que sa grand-mère pleurait aussi.

« Il y avait tellement de larmes de joie et tant d’amour à ce moment-là. Mes grands-parents ont tout fait pour notre famille et se sont tant sacrifiés pour nous offrir à tous une belle vie. Avoir pu leur faire cette surprise et rendre hommage à leur mariage lors d’un week-end aussi important de ma propre vie est quelque chose que je n’oublierai jamais. »

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Lorsque Marie s’est rendu compte que Natalie portait sa robe de mariée, la première chose qu’elle a dite, c’est « Je t’aime ».

« Une autre chose qu’elle a dite et que je n’oublierai jamais, c’est : “Tout ce que j’espère, c’est que vous passiez au moins 58 ans ensemble”. Cela m’a beaucoup touchée. Leur mariage a été l’exemple que j’ai eu sous les yeux en grandissant, alors l’entendre me dire cela alors que je me tenais là, dans sa robe de mariée, la veille de mon propre mariage, m’a profondément émue. Mon papa avait les larmes aux yeux quand il m’a vue dans la robe, et je me souviens que James s’est approché de lui pour lui faire un gros câlin. C’est l’un des moments que j’ai le plus appréciés de toute cette soirée. James sait à quel point mes grands-parents comptent pour moi, alors le voir partager cette émotion avec eux a rendu ce moment encore plus spécial. Mon papa ne savait pas non plus que j’allais porter la robe de ma grand-mère, donc ça a été une surprise totale pour lui aussi »

Crédit photo : Caleb Moore / People

Même si elle portait une robe différente pour la cérémonie proprement dite, Natalie a tenu à intégrer un petit bout de la robe de sa grand-mère à ce moment spécial.

« Nous avons également conservé un peu de la dentelle en surplus de sa robe de mariée lors des retouches et l’avons enroulée autour de mon bouquet de mariée pour que ce soit mon “quelque chose d’ancien” ; j’ai ainsi pu emporter un autre morceau de sa robe avec moi pendant la cérémonie de mariage »

Alors qu’elle envisage son avenir aux côtés de James, Natalie dit espérer perpétuer l’héritage de ses grands-parents qui sont, pour elles, un modèle de mariage réussi.