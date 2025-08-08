Le PDG qui a trompé sa femme, en plein concert de Coldplay, aurait aussi versé 40 000 $ à la star d'OnlyFans Sophie Rain

Sophie Rain, Andy Byron et Kristin Cabot

Nouveau scandale autour d'Andy Byron. Après la révélation de son adultère, le président démissionnaire d'Astronomer serait désormais accusé, par sa femme, d'avoir offert beaucoup d'argent à une star d'OnlyFans. 

Andy Byron ne vit pas les meilleurs jours de sa vie.

Trois semaines après la révélation de son infidélité, lors d'un concert de Coldplay dans le Massachusetts (États-Unis), le désormais ex-PDG de la firme Astronomer se retrouve, de nouveau, dans la tourmente. Selon des médias indiens, son épouse affirme qu'il aurait en effet versé plusieurs dizaines de milliers de dollars à une star d'OnlyFans en échange de contenus explicites.

Andy Byron et Kristin Cabot lors d'un concert de Coldplay, le 16 juillet 2025Crédit photo : capture d'écran X / @PopBase

Andy Byron, le mari infidèle du « ColdplayGate », aurait versé 40 000 $ à Sophie Rain

Megan Kerrigan, femme du dirigeant américain de 50 ans, accuserait ainsi son mari, preuves à l'appui, d'avoir dépensé jusqu'à 40 000 dollars (34 400 euros environ) pour des appels vidéos avec Sophie Rain, la très célèbre créatrice de contenus pornographiques. Âgée de 20 ans, cette dernière avait fait parler d'elle, il y a quelques mois, en révélant les revenus lucratifs qu'elle perçoit grâce à son activité sur internet.

Pour étayer ces accusations, Megan Kerrigan aurait d'ailleurs divulgué des captures d'écran révélant des échanges entre la star d'OnlyFans (membre du collectif d'influenceuses Bop House) et son mari, sur une application de messagerie secrète.

La créatrice de contenus pornographiques et star d'OnlyFans, Sophie RainCrédit photo : @sophieraiin / Instagram

Interrogée sur le sujet, le 23 juillet dernier, par le média The Blast, Sophie Rain avait refusé de confirmer la véracité de ces échanges, tout en apportant son soutien à l'épouse d'Andy Byron. 

« Je ne divulgue pas l'identité de mes donateurs, mais je suis là pour sa femme si elle a besoin d'une amie pendant cette période. Je sais que ce genre de situation peut être difficile. Si elle rencontre des problèmes pendant cette période d'incertitude, elle peut me contacter. Je serais ravie de lui parler et de la rassurer en lui disant que cet homme (Andy Byron n.d.l.r) n'est qu'un obstacle temporaire. » (Sophie Rain)

Pour rappel, le 16 juillet dernier, la relation adultère d'Andy Byron avec sa collègue Kristin Cabot avait été révélée par hasard, en plein concert de Coldplay, lors d'une session Kiss-cam.

Depuis ce scandale, que l'on appelle désormais le « ColdplayGate », Andy Byron a démissionné de son poste de PDG de l'entreprise Astronomer.

Source : Economic times
