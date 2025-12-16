La modèle OnlyFans retrouvée la colonne brisée à Dubaï dit que les images de vidéosurveillance ont été effacées

Maria Kovalchuk, la mannequin OnlyFans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï, a fait une révélation glaçante sur sa violente agression.

Du haut de ses 20 ans, Maria Kovalchuk a vécu l’enfer. En mars 2025, cette mannequin OnlyFans originaire d’Ukraine a été retrouvée la colonne vertébrale brisée et couverte de sang sur le bord d’une route à Dubaï.

Gravement blessée, la jeune femme avait été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a subi quatre opérations pour lui sauver la vie.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk

À son réveil, la patiente souffrait de problèmes de mémoire et était incapable de parler. Elle avait alors été transférée en Norvège, où elle a entamé une longue convalescence.

Trois mois après les faits, Maria est sortie du silence pour raconter la terrible agression qu’elle a subie.

« Il n’y a plus aucune preuve »

À l’époque, l’influenceuse n’avait aucun souvenir précis des événements. Néanmoins, celle-ci a fait une révélation qui fait froid dans le dos.

Comme le rapporte le Daily Mail, l’Ukrainienne a affirmé que les images de vidéosurveillance montrant ses derniers instants - avant qu'elle ne perde connaissance - ont été effacées dans le but d'étouffer l’affaire.

D’après elle, les policiers en charge de l’enquête ont attendu que les vidéos disparaissent automatiquement.

« Maintenant, il n'y a plus aucune preuve », a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk

Dans la foulée, la victime a affirmé que la police lui avait rendu la tâche « extrêmement difficile » pour quitter Dubaï en lui confisquant son passeport.

La vingtenaire a imputé ses blessures à de « jeunes Russes fortunés », qui, selon elle, l'auraient agressée après une soirée à l’hôtel. Placés en garde à vue, les deux suspects auraient été relâchés le lendemain.

Selon ses dires, aucune charge n’a été retenue contre ses bourreaux.

Une nuit cauchemardesque

Dans une interview accordée à un média russe, la créatrice de contenu accuse les millionnaires russes de l’avoir « massacrée ».

Son calvaire a commencé lorsqu’elle a été invitée à une fête dans un hôtel par ces derniers. Pendant la soirée, les deux jeunes gens ont consommé une importante quantité d’alcool et des stupéfiants dans une chambre de l’établissement.

Peu après, le duo s’en est pris à son invitée. Maria assure avoir été victime d’insultes et de menaces. Le groupe d’hommes a exigé d’elle qu’elle se livre à des actes sexuels avec eux, en affirmant qu’elle leur appartenait.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk

La jeune femme a réussi à s’enfuir et s’est cachée dans un chantier. Malheureusement, elle a été rattrapée par ses agresseurs. Si la victime se souvient avoir été violemment battue, elle ne garde aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite.

« Je pense que j’ai peut-être été jetée de haut. Ou alors, c’était un coup. Deux options s’offraient à moi : les blessures ressemblaient à un coup ou à une chute. Il y a probablement eu un coup à la tête, je suppose. La scène suivante dont je me souviens, c’est moi qui demandais de l’aide à une voiture qui passait, qui s’était déjà arrêtée et avait appelé une ambulance et la police ». (Maria Kovalchuk)

Aujourd’hui, Maria, qui a récemment fait le point sur son état de santé, tente de se reconstruire auprès de sa famille.

Crédit Photo : Maria Kovalchuk