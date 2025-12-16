La modèle OnlyFans retrouvée la colonne brisée à Dubaï dit que les images de vidéosurveillance ont été effacées

Par |

Maria Kovalchuk

Maria Kovalchuk, la mannequin OnlyFans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï, a fait une révélation glaçante sur sa violente agression.

Du haut de ses 20 ans, Maria Kovalchuk a vécu l’enfer. En mars 2025, cette mannequin OnlyFans originaire d’Ukraine a été retrouvée la colonne vertébrale brisée et couverte de sang sur le bord d’une route à Dubaï.

Gravement blessée, la jeune femme avait été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a subi quatre opérations pour lui sauver la vie.

Maria KovalchukCrédit Photo : Maria Kovalchuk

À son réveil, la patiente souffrait de problèmes de mémoire et était incapable de parler. Elle avait alors été transférée en Norvège, où elle a entamé une longue convalescence.

Trois mois après les faits, Maria est sortie du silence pour raconter la terrible agression qu’elle a subie.

« Il n’y a plus aucune preuve »

À l’époque, l’influenceuse n’avait aucun souvenir précis des événements. Néanmoins, celle-ci a fait une révélation qui fait froid dans le dos.

Comme le rapporte le Daily Mail, l’Ukrainienne a affirmé que les images de vidéosurveillance montrant ses derniers instants - avant qu'elle ne perde connaissance - ont été effacées dans le but d'étouffer l’affaire.

D’après elle, les policiers en charge de l’enquête ont attendu que les vidéos disparaissent automatiquement.

« Maintenant, il n'y a plus aucune preuve », a-t-elle expliqué.

Maria KovalchukCrédit Photo : Maria Kovalchuk

Dans la foulée, la victime a affirmé que la police lui avait rendu la tâche « extrêmement difficile » pour quitter Dubaï en lui confisquant son passeport.

La vingtenaire a imputé ses blessures à de « jeunes Russes fortunés », qui, selon elle, l'auraient agressée après une soirée à l’hôtel. Placés en garde à vue, les deux suspects auraient été relâchés le lendemain.

Selon ses dires, aucune charge n’a été retenue contre ses bourreaux.

Une nuit cauchemardesque

Dans une interview accordée à un média russe, la créatrice de contenu accuse les millionnaires russes de l’avoir « massacrée ».

Son calvaire a commencé lorsqu’elle a été invitée à une fête dans un hôtel par ces derniers. Pendant la soirée, les deux jeunes gens ont consommé une importante quantité d’alcool et des stupéfiants dans une chambre de l’établissement.

Peu après, le duo s’en est pris à son invitée. Maria assure avoir été victime d’insultes et de menaces. Le groupe d’hommes a exigé d’elle qu’elle se livre à des actes sexuels avec eux, en affirmant qu’elle leur appartenait.

Maria KovalchukCrédit Photo : Maria Kovalchuk

La jeune femme a réussi à s’enfuir et s’est cachée dans un chantier. Malheureusement, elle a été rattrapée par ses agresseurs. Si la victime se souvient avoir été violemment battue, elle ne garde aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite.

« Je pense que j’ai peut-être été jetée de haut. Ou alors, c’était un coup. Deux options s’offraient à moi : les blessures ressemblaient à un coup ou à une chute. Il y a probablement eu un coup à la tête, je suppose. La scène suivante dont je me souviens, c’est moi qui demandais de l’aide à une voiture qui passait, qui s’était déjà arrêtée et avait appelé une ambulance et la police ». (Maria Kovalchuk)

Aujourd’hui, Maria, qui a récemment fait le point sur son état de santé, tente de se reconstruire auprès de sa famille.

Maria Kovalchuk et sa mèreCrédit Photo : Maria Kovalchuk

Source : Daily Mail
Suivez nous sur Google News
Mannequin OnlyFans

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Océane Dodin
La star du tennis française Océane Dodin se lance sur OnlyFans et reçoit une vague commentaires haineux
Bonnie Blue
La star d'OnlyFans Bonnie Blue a été arrêtée à Bali et risque 15 ans de prison
Ezra Ay Vandan
Une star d’OnlyFans arrêtée par la police après avoir annoncé qu'elle allait coucher avec 100 hommes en 24 heures
Nicole Gabriela V.
Une policière s’affiche sur OnlyFans en uniforme pendant son arrêt maladie et créé la polémique
Sophie Rain
Les parents de la star N°1 d'OnlyFans, Sophie Rain, virés de leur emploi à cause de leur fille