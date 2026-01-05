La star d'OnlyFans Lily Phillips, qui a couché avec 1 113 hommes en 12 heures, se fait baptiser et déchaîne les passions

Lily Phillips, star d’OnlyFans controversée, a surpris ses abonnés en partageant sur ses réseaux sociaux une vidéo de son… baptême.

Une nouvelle vie commence pour Lily Phillips. Du haut de ses 24 ans, la créatrice de contenu pour adultes ne cesse de faire parler d’elle.

En ce début d’année, la jeune femme a fait une révélation qui n’a pas manqué de surprendre sa communauté.

Crédit Photo : Lily Phillips / Instagram

Une influenceuse sulfureuse…

Depuis plusieurs années, l’influenceuse est connue pour réaliser des défis se*uels extrêmes sur la plateforme OnlyFans. Parmi ses records, elle assure avoir eu des relations intimes avec 1113 partenaires en seulement douze heures.

Outre ses activités sur le site classé X, la starlette est une habituée du bad buzz. Il y a un an, la Britannique a, par exemple, fait semblant d’être enceinte pour avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux.

Crédit Photo : Lily Phillips / Instagram

Cet été, elle s’est attiré les foudres des internautes après avoir publié une vidéo avant et après avoir couché avec des hommes. Sa carrière sulfureuse est une véritable souffrance pour ses parents, qui supplient leur fille d’arrêter OnlyFans.

Et si leur vœu le plus cher avait été exaucé ? Il semblerait en effet que Lily Phillips ait renoué avec sa foi.

…décide de se faire baptiser.

Ce mercredi 1ᵉʳ janvier 2026, la star du cinéma porno a partagé une vidéo inattendue avec ses millions d’abonnés. Sur ces images, Lily Phillips se fait baptiser dans une église.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily Phillips (@lilyphillip_s)

Dans une récente interview accordée au Daily Star, la principale concernée confie que « sa foi fait partie de sa vie depuis longtemps », et assure que son « baptême marque un engagement conscient renouvelé ».

« J'ai toujours été chrétienne. J'ai donc été baptisée quand j'étais bébé. Tout au long de mon enfance, nous allions à l'église et nous avions un membre de la famille qui était vicaire. Nous étions très impliqués dans le christianisme », a-t-elle déclaré.

Avant d’ajouter :

« J'ai été baptisée dimanche. C'était vraiment bien. C'était très agréable de renouer avec Dieu, car je m'en étais éloignée pendant un certain temps ».

Crédit Photo : Lily Phillips / Instagram

Selon l’influenceuse, sa carrière dans le divertissement pour adultes pourrait changer en raison de son regain d'intérêt pour la religion.

« Cela [le contenu pour adultes] est définitivement passé au second plan. J'essaie encore de comprendre, mais j'essaie simplement de donner la priorité à d'autres choses à l'approche de 2026 », a-t-elle indiqué.

Une décision qui fait débat

Le clip est devenu viral depuis sa mise en ligne, récoltant plus de 8 millions de vues en quelques heures. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le baptême de Lily Phillips déchaîne les passions. Si sa décision est saluée par une partie de sa communauté, celle-ci suscite aussi des interrogations quant à la sincérité de la starlette.

Dans la section commentaires, nombreux sont les internautes à avoir souligné un détail étonnant sur la page Instagram de Lily Phillips : le lien vers son compte OnlyFans était toujours actif sur sa biographie.

Crédit Photo : Lily Phillips / Instagram

Pour de nombreux observateurs, « ce simple fait a gâché tout l’événement ». De son côté, le podcaster Solomon Buchi n'a pas mâché ses mots à l’encontre de la jeune femme, accusant la créatrice de contenu d’instrumentaliser « Jésus pour attirer l’attention ».

Carrière sur OnlyFans et foi : deux concepts incompatibles ? Et vous, qu’en pensez-vous ?