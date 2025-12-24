La star n°1 d'OnlyFans, Sophie Rain, a perdu 500 000 $ pendant le combat Jake Paul vs Anthony Joshua

Le combat de boxe entre Anthony Joshua et Jake Paul était très attendu des spectateurs le week-end dernier. Parmi eux, une certaine Sophie Rain qui a visiblement perdu une véritable fortune.

Le match Anthony Joshua/ Jake Paul a fait beaucoup parler

Cinq jours après, le combat de boxe opposant Anthony Joshua à Jake Paul fait encore parler. Notamment à cause de ce détail qui laisse penser que le combat aurait été truqué.

En dehors du ring, c’est Sophie Rain qui a fait réagir les internautes. La star d’OnlyFans s’est récemment illustrée en achetant des cadeaux de Noël à des enfants défavorisés. Cette fois-ci, la jeune femme n’a pu échapper aux critiques après sa confession sur le match Joshua/ Paul.

Sophie Rain a parié une fortune sur le mauvais combattant

Crédit photo : AFP

Sophie Rain s’est saisie de son compte X pour évoquer ce combat. C’est alors qu’elle révèle avoir parié gros… mais sur le mauvais combattant. La jeune femme a en effet misé beaucoup d’argent sur l’ancien Youtubeur Jake Paul. Pour le récupérer, elle indique devoir faire une nouvelle vidéo sur OnlyFans :

« J’ai perdu 500 000 $ en pariant sur la victoire de Jake Paul ce soir. Il est temps de faire une nouvelle vidéo OF », écrit-elle en accompagnant son message d’un emoji qui pleure.

Crédit photo : Sophie Rain/ Instagram

Les internautes n’ont pas tardé à réagir à la confession de Sophie Rain, non sans se moquer d’elle en retour.

« Tout le monde pariait contre lui, qu'est-ce qui t'a pris ? » ; « MDR, elle va tout récupérer avec une seule vidéo, en plus ! » ; « Tu as vraiment parié autant sur Jake contre un double champion du monde ? » ; « Leçon à retenir : miser sur le buzz est plus risqué que d'appuyer sur "enregistrer" » ; « Soph, c'est dingue… », peut-on lire (via le site Mandatory).

Sophie Rain devrait se remettre rapidement de cette perte atteignant les 500 000 dollars (423 820 euros), puisqu’elle avoue gagner 65 millions d’euros dans l’année.