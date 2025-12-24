La star n°1 d'OnlyFans, Sophie Rain, a perdu 500 000 $ pendant le combat Jake Paul vs Anthony Joshua

Sophie Rain et le combat opposant Anthony Joshua et Jake Paul

Le combat de boxe entre Anthony Joshua et Jake Paul était très attendu des spectateurs le week-end dernier. Parmi eux, une certaine Sophie Rain qui a visiblement perdu une véritable fortune.

Le match Anthony Joshua/ Jake Paul a fait beaucoup parler

Cinq jours après, le combat de boxe opposant Anthony Joshua à Jake Paul fait encore parler. Notamment à cause de ce détail qui laisse penser que le combat aurait été truqué.

En dehors du ring, c’est Sophie Rain qui a fait réagir les internautes. La star d’OnlyFans s’est récemment illustrée en achetant des cadeaux de Noël à des enfants défavorisés. Cette fois-ci, la jeune femme n’a pu échapper aux critiques après sa confession sur le match Joshua/ Paul.

Sophie Rain a parié une fortune sur le mauvais combattant

Jake Paul lors d eson KO face à Anthony JoshuaCrédit photo : AFP

Sophie Rain s’est saisie de son compte X pour évoquer ce combat. C’est alors qu’elle révèle avoir parié gros… mais sur le mauvais combattant. La jeune femme a en effet misé beaucoup d’argent sur l’ancien Youtubeur Jake Paul. Pour le récupérer, elle indique devoir faire une nouvelle vidéo sur OnlyFans :

« J’ai perdu 500 000 $ en pariant sur la victoire de Jake Paul ce soir. Il est temps de faire une nouvelle vidéo OF », écrit-elle en accompagnant son message d’un emoji qui pleure.

Sophie RainCrédit photo : Sophie Rain/ Instagram

Les internautes n’ont pas tardé à réagir à la confession de Sophie Rain, non sans se moquer d’elle en retour.

« Tout le monde pariait contre lui, qu'est-ce qui t'a pris ? » ; « MDR, elle va tout récupérer avec une seule vidéo, en plus ! » ; « Tu as vraiment parié autant sur Jake contre un double champion du monde ? » ; « Leçon à retenir : miser sur le buzz est plus risqué que d'appuyer sur "enregistrer" » ; « Soph, c'est dingue… », peut-on lire (via le site Mandatory).

Sophie Rain devrait se remettre rapidement de cette perte atteignant les 500 000 dollars (423 820 euros), puisqu’elle avoue gagner 65 millions d’euros dans l’année.

