La star d'OnlyFans Bonnie Blue a été arrêtée à Bali et risque 15 ans de prison

Bonnie Blue, la star controversée d’OnlyFans, a été arrêtée à Bali pour avoir enfreint les lois sur la moralité du pays.

On ne la présente plus : l’actrice X Bonnie Blue est connue pour ses défis sexuels extrêmes, une pratique controversée qui lui a valu de se faire bannir du site OnlyFans.

Pour justifier sa décision, la plateforme a accusé la créatrice de contenu britannique de 26 ans de promouvoir la culture du v*ol. Une accusation grave qui ne semble pas atteindre la principale concernée.

Crédit Photo : Bonnie Blue / Instagram

Celle qui rêve de marquer l’histoire du porno a trouvé une autre activité pour faire parler d’elle : la jeune femme organise des tournées dans des discothèques à bord de son « Bang Bus ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’une de ses dernières virées ne s’est pas passée comme prévu.

La star d’OnlyFans arrêtée à Bali

Ce vendredi 5 décembre, Bonnie Blue a été arrêtée à Bali (Indonésie). L’influenceuse, de son vrai nom Tia Billinger, est accusée d’avoir produit des contenus pornographiques, ce qui est interdit dans le pays.

La créatrice de contenu a été interpellée par les forces de l’ordre dans un studio qu’elle avait loué dans la région de Badung.

Comme le précise le site Unilad, les policiers ont perquisitionné la location après avoir reçu des plaintes du public concernant des activités suspectes.

Crédit Photo : Bonnie Blue / Instagram

Sur place, les autorités ont saisi des caméras, le véhicule « Bang Bus », ainsi que du lubrifiant, des préservatifs, des pilules de Viagra et des tenues portant l’inscription « School Bonnie Blue ».

« Nous soupçonnons que le lieu a été utilisé pour la production de vidéos pornographiques », a indiqué le chef de la police de Badung, Arif Batubara.

Outre Bonnie Blue, dix-sept touristes masculins âgés de 19 à 40 ans, originaires du Royaume-Uni et d’Australie, ont également été arrêtés.

Crédit Photo : Bonnie Blue / Instagram

Bonnie Blue risque la prison

Selon les informations de nos confrères, une enquête a été ouverte, et toutes les personnes impliquées ont été interrogées, avant d’être relâchées.

En cas de condamnation, Bonnie Blue risque une peine de quinze ans de prison et une lourde amende de 309 360 euros.

Crédit Photo : Bonnie Blue / Instagram

Toutefois, selon Philo Dellano, associé gérant d’un cabinet d’avocats spécialisé dans l’immigration à Jakarta, il est plus probable que la jeune femme soit expulsée de l’île.

La mise en cause, qui disposait d’un visa, s’est fait confisquer son passeport par les services de l’immigration. Elle devrait subir un nouvel interrogatoire dans les prochains jours.

« Nous allons approfondir l'enquête afin de vérifier ses activités pendant son séjour à Bali et travaillerons en collaboration avec la police », a indiqué un responsable du service de l’immigration de Ngurah Rai au Daily Mail.

Affaire à suivre…