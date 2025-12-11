La star du tennis française Océane Dodin se lance sur OnlyFans et reçoit une vague commentaires haineux

La joueuse de tennis française, Océane Dodin, a choisi de se lancer sur la plateforme OnlyFans. Voici ce que l’on sait.

En 2025, plus rien ne nous étonne, et surtout, tout est possible ! On peut être Kim Kardashian et devenir avocate, ou même s’appeler Océane Dodin, être la star française du tennis et se lancer dans une carrière sur OnlyFans. Il y a quelques mois, la jeune femme âgée de 29 ans faisait le buzz en étant la première joueuse de tennis encore en activité à s’offrir une augmentation mammaire.

Lors de son retour sur le court, après des mois de convalescence en raison d’un problème d’oreille interne, la jeune femme avait surpris tout le monde avec sa nouvelle poitrine.

Crédit : : @Oceandodin

"Ce ne sont que des seins"

Interrogée par RMC Sport, la joueuse professionnelle s’était confiée sans filtre sur cette décision : “C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est vrai que j'ai profité de cette pause parce que je me suis dit que, puisqu'il faut s'arrêter environ deux mois après l'opération, en pleine saison, ce n'est pas possible.”

Elle avait ajouté :

“Alors je me suis dit : ‘Si je dois m'arrêter pendant six mois, autant faire ce que j'ai envie’. Et puis, je préfère le faire maintenant plutôt qu'à 40 ans, quand j'aurai mis un terme à ma carrière.” La conclusion ? La star du tennis se dit “très heureuse” de l’avoir fait.

Après ce buzz surprenant, le Daily Mail lui avait aussi consacré une interview. Océane Dodin avait assuré ne pas vouloir attirer l’attention sur elle :

“Dans ce sport, ce n'est pas comme d'habitude, personne ne l'a fait auparavant, alors je savais que les gens et les journalistes allaient en parler, mais pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce ne sont que des seins, rien de plus.”

Crédit: : @Oceandodin

Une nouvelle carrière sur OnlyFans

Comme le dit si bien la jeune femme, après tout :

“Nous sommes des joueurs de tennis, mais aussi et surtout des gens normaux.”

Mieux dans son corps, comme elle a pu le déclarer en interview, la jeune femme a décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc et de se lancer en tant que créatrice de contenus pour adultes sur OnlyFans. Comme le précise The Sun, la joueuse de tennis pourrait même toucher, en une seule année sur OnlyFans, plus que ce qu'elle a gagné durant toute sa carrière de joueuse, soit environ 2,85 millions de dollars, soit 2 451 000 €. Un partenariat avec la plateforme OnlyFans qu’elle voit comme une opportunité : “C’est un univers où le tennis rencontre la sensualité, toujours avec style.”

Une nouvelle approche professionnelle, qui ne récolte pas tous les suffrages sur les réseaux sociaux. En commentaires, certains internautes la critiquent :

"Je l'avais dis qu'elle ferait ce genre de photos . Elle a fait son augmentation juste pour faire parler d'elle sur la toile . Et OUI à mon grand regret le tennis français n'est pas à la hauteur des autres nations."

D'autres affirment :