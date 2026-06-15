Le « poisson-globe » est la nouvelle tendance amoureuse toxique qui fait fureur chez les célibataires d'aujourd'hui

C’est la nouvelle tendance des relations amoureuses en 2026. La tendance du « poisson-globe » peut avoir des effets négatifs chez les personnes qui tentent de construire une relation durable.

La nouvelle tendance amoureuse des célibataires

Vous connaissez les poissons-globes grâce à Nemo. Il s’agit de poissons qui ont la capacité de se gonfler. C’est aussi le nom d’une tendance amoureuse adoptée par les célibataires en 2026.

Comme l’explique le site Unilad, cette tendance consiste à repousser une personne qui les intéresse sentimentalement lorsque la relation devient sérieuse. Selon l’experte en relations, Lisa Chen, les personnes qui adoptent le « puffer-fishing », autrement dit la méthode du « poisson-globe », ont souvent l’impression de perdre le contrôle. Pour retrouver ce contrôle, elles ne trouvent rien de mieux que de repousser la personne qui s’intéresse à elles.

L’experte confie à Vice que « le ‘puffer-fishing’ est essentiellement une forme d’autoprotection émotionnelle masquée sous forme d’évitement, de chaos ou de signaux contradictoires. »

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Le « poisson-globe », un comportement paradoxal

Crédit photo : Antonio_Diaz/ iStock

Ce comportement est paradoxal. Il intervient chez les personnes qui désirent une connexion, une relation amoureuse avec quelqu’un. Cependant, leur système nerveux « interprète l’intimité comme une pression ou une perte de contrôle », détaille encore Lisa Chen.

Ces personnes ont un style d’attachement évitant. Ainsi, elles interprètent un rapprochement comme une menace. De ce fait, elles se renferment davantage sur elles-mêmes. « Elles deviennent inaccessibles, critiques ou déroutantes, afin de prendre leurs distances avec la relation et de retrouver un sentiment de contrôle », ajoute l’experte.

Pour cette dernière, les personnes qui présentent un attachement évitant se sabotent elles-mêmes. Car pour elles, intimité rime avec danger. La méthode du « poisson-globe » serait plus un moyen de protection. Mais pour parvenir à surmonter ce sentiment qui peut bloquer l’évolution d’une relation, Lisa Chen recommande de trouver un juste milieu. Selon elle, il faut accepter ce paradoxe et lâcher prise.

« Plutôt que de se replier sur soi-même lorsqu'une personne se rapproche, il est plus efficace de prendre conscience de la peur qui se manifeste en soi face à cette intimité, puis d'en parler honnêtement. »

La plupart du temps, les personnes adeptes de la méthode du « poisson-globe » n’en ont même pas conscience.