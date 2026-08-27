Le Salon du Mariage revient à Paris les 5 et 6 septembre prochains, un rendez-vous à ne pas manquer

Vous projetez de vous marier et vous êtes à la recherche d’inspirations ? Ne manquez pas le Salon du Mariage, qui aura lieu à Paris les 5 et 6 septembre prochains.

C’est un événement à ne pas manquer si vous vivez en région parisienne. Le Salon du Mariage est de retour puisque l’édition 2026 aura lieu les 5 et 6 septembre prochains, au parc des expositions de la Porte de Versailles.

Crédit photo : @lesalondumariage_officiel / Instagram

Chaque année, plus de 40 000 visiteurs se réunissent lors de cet événement incontournable, qui permet aux futurs époux de préparer leur mariage, des invitations à la cérémonie, jusqu’au voyage de noces.

Plus de 300 exposants

Dans un seul lieu, vous pourrez rencontrer des centaines de professionnels du mariage qui seront là pour vous guider et répondre à vos questions. Sur place, vous pourrez trouver l’inspiration pour votre cérémonie, comme de nouvelles idées déco, découvrir les nouvelles tendances mariage mais aussi comparer les différentes offres et bénéficier de conseils d’experts.

Crédit photo : France Evenements Services

Cette année, plus de 300 exposants seront réunis à Paris. Vous retrouverez à la fois des petites entreprises et des grandes marques, dans tous les domaines liés au mariage. Vous pourrez voir des décorateurs et des fleuristes, des joalliers pour choisir vos alliances, des photographes ainsi que des traiteurs qui vous proposeront des menus sur-mesures.

La suite après cette vidéo

Trouver sa robe de mariée

Pour animer la soirée, vous pourrez faire la connaissance de DJ et d’animateurs. Les femmes pourront découvrir plus de 3 000 robes de mariées, avec 15 défilés par jour, tandis que les hommes bénéficieront d’un large choix de costumes. Vous pourrez également discuter avec des organisateurs de mariage pour vous aider à tout planifier le jour J.

Enfin, ne manquez pas de vous renseigner auprès des agences de voyages de noces pour planifier votre premier voyage en tant que jeunes mariés. En plus des exposants, des ateliers thématiques, des démonstrations ainsi que des conférences animées par des experts seront organisés.

Cette année, le Salon du Mariage sera ouvert de 10h à 19h. L’occasion idéale pour organiser votre journée de rêve en un week-end. En plus, vous pouvez récupérer votre place gratuitement sur lesalondumariage.com. Alors n'hésitez plus !