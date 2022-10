30 idées de décoration mariage champêtre

Vous recherchez des astuces pour une décoration de mariage champêtre réussie et chic? Découvrez des idées pour organiser un événement original et esthétique.

Autel bohème pour un mariage champêtre

Une déco bohème pour un mariage à l'extérieur Crédit photo : Kenzaza

La première chose que regardent les convives lors d’un mariage champêtre est l’autel, le lieu de la célébration. Il est donc important de le décorer en priorité. Pour surprendre vos convives, une décoration à la bohème est à privilégier avec des touches naturelles, comme une guirlande de fleurs au-dessus.

Décoration de chaises avec des rubans aux couleurs naturelles

Des chaises décorées avec des rubans assortis Crédit photo : Dmytro Duda

La décoration de chaises peut être simple lors d’un mariage champêtre. Toutefois, elle doit être chic. De simples rubans de couleur naturelle suffisent pour sublimer l’espace et l’autel. Prenez une chaise, entourez-la avec un ruban, puis formez un nœud avant d’y piquer une fleur.

Des rondins de bois pour être dans le thème de la nature

Un rondin de bois servant de support pour des vases Crédit photo : Laura Noll

Pour les tables, les rondins de bois sont incontournables dans un mariage champêtre. Ils peuvent servir de support de vase ou de dessous de plat selon vos envies. Esthétiques, ces éléments de décoration sont aussi faciles à trouver. Il suffit d’en commander dans une boutique spécialisée.

Présentoir à gâteaux fabriqué avec un matériau naturel

Un présentoir à gâteau dans le thème du champêtre Crédit photo : Prostock-Studio

À part les jeunes mariés, de nombreux invités accordent de l’importance à la décoration du présentoir de gâteau. Pour un mariage original respectant le thème champêtre, les rondins fonctionnent parfaitement. Ils apportent du cachet, surtout s’ils sont posés sur des palettes. De plus, ils permettent un rangement atypique, mais esthétique.

Guirlande de fanions au-dessus de la piste de danse

Des fanions prêts à être installés Crédit photo : Tabitazn

La guirlande de fanions au-dessus de la piste de danse est classique, mais elle est toujours efficace. Elle apporte un aspect vintage à l’événement tout en mettant en valeur toutes les décorations en bois et en papier. Encore plus intéressante, cette astuce peut être réalisée en DIY à moindre coût.

Des guirlandes lumineuses autour des arbres

Des arbres décorés avec des accessoires décoratifs lumineux Crédit photo : Irina Lev

Les guirlandes lumineuses ne sont jamais de trop dans la décoration d’un mariage champêtre. Elles peuvent même égayer le jardin en entier lorsqu’elles habillent les arbres près du lieu de célébration. La décoration est esthétique et très pratique puisqu’elle aide également à éclairer le jardin la nuit.

De petits bouquets sur les tables pour un mariage champêtre réussi

Des bouquets de fleurs alignés parfaitement pour un mariage réussi Crédit photo : Kenzaza

N’oubliez pas les fleurs pour la décoration d’un mariage champêtre. Il suffit de les disperser un peu partout, comme sur les tables. Formez aussi de petits et jolis bouquets de fleurs pour les placer au centre des tables si elles sont rondes. Deux ou trois bouquets sont idéaux si elles sont de forme rectangulaire. Ils doivent être alignés de droite à gauche pour obtenir un résultat esthétique.

Panneau d’accueil naturel

Un panneau souhaitant la bienvenue aux convives Crédit photo : Space_cat

Un mariage champêtre se déroule à l’extérieur. Il n'existe généralement pas de porte d'entrée. Vous devez ainsi indiquer le chemin à suivre à vos convives. Pour cela, un ou plusieurs panneaux d’accueil en bois sont à placer aux endroits stratégiques. Mis à part leur fonction première, ils peuvent aussi servir d’éléments décoratifs.

Tonneaux en guise de supports de déco florales

Des tonneaux installés derrière les chaises qui servent de support pour des fleurs Crédit photo : Irina Lev

Un mariage champêtre sans tonneaux est une fête un peu dénaturée. Ils rappellent l’univers des fermes d’antan. En disposer un peu partout, sans encombrer l’espace, est ainsi une bonne idée : près de l’autel, du présentoir de gâteau ou le long des tables. De plus, les tonneaux peuvent servir de support pour les vases.

Chemin de table rustique assorti avec les rubans des chaises

Installation d'un chemin de table rouge Crédit photo : Irina Lev

Le chemin de table doit être assorti aux rubans de chaises pour une décoration de fête chic et réussie. Autant que possible, privilégiez un modèle rustique pour rester dans le registre bohème. Le rendu sera ainsi harmonieux et esthétique. Il est à noter que le choix de la couleur dépend du thème que vous aurez choisi. Il faut simplement respecter des teintes neutres à moins que vous souhaitiez avoir une déco plus chaude.

Table d’honneur près d’un canapé fait de pailles

Des bottes de paille prêtes à être transformées en canapé Crédit photo : maximkabb

L’emplacement et le style de la table d’honneur doivent être choisis avec soin. Ils peuvent donner le ton de la fête et un indice sur le thème. La table peut être couverte par une nappe blanche. Pour plus d’originalité, vous pouvez aussi l’installer près d’un canapé réalisé en DIY avec des bottes de paille.

Palettes servant de support décoratif

Une palette servant de support pour des verres et des plantes Crédit photo : Anastasiia Chepinska

Les palettes trouvent naturellement leur place dans un mariage champêtre, une fête de baptême et d’anniversaire au thème naturel. Vous pouvez créer avec elles des tables esthétiques et originales pour les invités. Les palettes peuvent aussi servir de support pour les éléments décoratifs sachant qu’elles font pleinement partie du décor.

Espace photobooth avec guirlande en fanion et des ballons

Un espace photobooth avec un décor vintage et original Crédit photo : miss_j

L’espace photobooth n’est pas à négliger à l’heure où presque tout le monde aime se prendre en photo. Permettez à vos proches de faire des selfies avec un décor rustique parsemé de caisses, de ballons et d'autres accessoires.

Panneau décoratif avec cadres photo au milieu de la piste de danse

Une palette prête à être décorée avec des photos Crédit photo : Laura Noll

Une palette telle qu’elle peut servir de panneau décoratif durant un mariage en extérieur. Placée à proximité de la piste de danse, elle peut servir de support pour des photos encadrées racontant l’histoire des jeunes mariés. L’idée est originale, esthétique tout en étant ludique pour les invités.

Idée de déco à bas prix: bocaux en guise de vase

Trois bocaux transformés en vases Crédit photo : Laura Noll

Lorsqu’il y a des fleurs sur la table, il y a forcément des vases. Une idée de déco gratuite est de récupérer les bocaux de la maison et de les transformer en vases. Cette astuce entre parfaitement dans le thème d’un mariage champêtre en plus d’être économique et efficace.

Échelle comme support pour les bocaux à fleurs et à bougie

Une échelle installée près d'un tonneau et transformée en une étagère Crédit photo : svehlik

L’échelle en bois peut servir d’élément décoratif lors d’un mariage à l’extérieur. Elle peut servir d’étagère durant la fête. Vous pouvez y placer quelques accessoires comme des bocaux contenant des bougies allumées ou transformés en vases.

Marque-place en rondin placé sur les tables

Un petit rondin indiquant la place numéro 9 Crédit photo : Freddy Napoleoni

À côté de vos rondins en bois, vous pouvez placer un petit marque-place avec le même matériau de fabrication. Le rendu est esthétique, surtout si ces éléments ont la même forme. Vos invités trouveront certainement intéressante cette idée de marque-place en petit rondin en bois.

Livre d’or en bois

Un livre d'or en bois pris en photo avant son utilisation Crédit photo : Yauheni Rak

Le livre d’or est devenu une tradition à ne pas oublier. Toutefois, oubliez le papier. Cette fois-ci, adoptez le bois pour être dans le thème du champêtre. Ce type de livre d’or convient aussi pour un mariage bohème et peut ajouter du style à la fête.

Autel avec guirlande lumineuse et des fleurs pour un mariage champêtre chic

Un autel avec un décor floral parfaitement éclairé Crédit photo : ViDi Studio

Pour un autel chic et parfaitement dans le thème, vous avez tout simplement besoin de deux éléments: fleurs et guirlandes. Les guirlandes peuvent servir de fond tandis que les fleurs ornent l’espace autour. Des étoles en jute fonctionnent aussi si vous préférez une autre alternative.

Dragées placées le long du chemin de table

Des dragées à partager avec les convives Crédit photo : Marco di Bello

Il est d’usage d’offrir des dragées lors d’un mariage. Généralement, elles sont présentées dans une boîte ou une bonbonnière. Pour un mariage champêtre, vous pouvez les placer le long de la table en guise de décorations. Bien sûr, les invités pourront se servir s’ils le souhaitent.

Idée de déco DIY: vase gratuit en boîte de conserve

Une boîte de conserve transformée en vase Crédit photo : beingbonny

La déco en DIY est un concept vous permettant de réduire le prix de la décoration, du moins des vases. Prenez des boîtes de conserve et retirez l’un des couvercles à l’aide d’un ouvre-boîte. Ensuite, lavez-les avant de les utiliser tout simplement comme des vases. Elles peuvent être placées sur la table ou suspendues au-dessus.

Chemin de table en papier dans le thème d’un mariage champêtre

Un chemin de table en papier replié sur lui-même Crédit photo : LarisaL

Outre le bois, le papier concorde parfaitement avec le thème du champêtre. Vous pouvez créer votre propre chemin de table en papier au lieu d’en commander un. S’il vous reste du papier, vous pouvez aussi réaliser des dessous de verre.

Fleurs séchées et fraîchement cueillies autour de l’autel

Un autel de mariage décoré par des fleurs séchées et fraîches Crédit photo : EkaterinaPichukova

L’autel pour la célébration peut être orné de fleurs séchées et fraîches en même temps. Vous pouvez les alterner pour un rendu plus esthétique et surprenant à la fois. Un peu de jute sur les côtés fonctionne également pour ce type de décoration.

Décoration de table avec dentelle

Des linges de table avec des dentelles avec des vases et des bougies dessus Crédit photo : Laura Noll

La dentelle est aussi un classique en matière de décoration de mariage champêtre. Elle peut être placée partout sur la table avec le chemin, les dessous d’assiette et de verre. Les serviettes peuvent aussi présenter de la dentelle pour être assorties avec le reste de la décoration.

Canapés en bottes de paille pour tous

Des bottes de paille sur le point d'être transformées en canapés Crédit photo : luri Gagarin

Le canapé en botte de paille n’est pas uniquement réservé aux jeunes mariés. Vous pouvez le multiplier pour vos invités. N’oubliez tout de même pas de les couvrir avec un linge blanc ou autre couleur pastel selon vos envies. Les teintes doivent simplement respecter le thème.

Liste des convives naturelle pour un mariage champêtre

Des listes de convives sur le point d'être présentées Crédit photo : VAKSMANV

La liste d’invités fait partie de la décoration de la fête. Pour rester dans le thème du champêtre, privilégiez les papiers étoilés comme matière. La liste d’invités peut être accrochée au mur à l’ancienne. Vous pouvez aussi utiliser une palette qui servira de support.

Privilégier des tables et des chaises fabriquées avec un matériau noble

Des chaises en bois rangées avant le début de la cérémonie Crédit photo : Margaryta Basarab

Optez pour des tables et des chaises en bois pour rester dans le thème du naturel. Vous pouvez les laisser sans couverture ni couleurs pour une décoration de mariage champêtre réussie. Cette idée de déco de salle rappelle l’intérieur des auberges d’antan. Elle est également économique puisque vous n’avez pas à payer la location ou l’achat du linge de table.

Eucalyptus et fleurs autour d’un autel

Une femme en train de découper des eucalyptus pour décorer l'autel Crédit photo: NelliSyr

L’autel et les fleurs vont de pair lors d’un mariage champêtre. Les plantes servent de base pour la décoration. Vous pouvez améliorer la déco avec quelques eucalyptus et une guirlande lumineuse. L’idée est de créer un environnement jovial tout en restant dans la simplicité.

Couleurs neutres dans tous les coins

Un lieu de cérémonie avec un minimum de couleur Crédit photo : franz12

Pour une décoration de mariage champêtre réussie, respectez les codes couleur. Elles doivent être neutres en tout temps. Les rubans, les linges de table et tous les autres accessoires doivent être, de préférence, de couleur beige, marron ou blanche. Rassurez-vous, vous apporterez des touches de couleur à la fête grâce aux plantes : jute, rose et fleur.

Lampions dans la salle de réception

Un lieu de fête décoré avec des lampions Crédit photo : i_talay

Si vous prévoyez de poursuivre la fête en soirée, n’oubliez pas de penser à l’éclairage. L’une des solutions les plus appréciées et décoratives est de suspendre des lampions au plafond. Il en existe de toutes les couleurs. À vous de choisir ceux qui vous conviennent pour créer une ambiance chaleureuse.