Voici les 3 gestes à adopter impérativement à la maison quand vous rentrez de vacances

Avant de pouvoir vous remettre de votre voyage, il y a trois gestes à absolument faire dès votre retour à la maison. Il en va de votre santé, rappelle un médecin.

Les réflexes à adopter en rentrant de vacances

Quand vous rentrez de vacances, vous ne pouvez pas échapper à certaines corvées. Outre le courrier qui forme une montagne et que vous devez trier, il y a également les bagages à défaire mais pas que, puisque certains gestes sont vitaux pour votre santé.

Dans Bonjour ! La Matinale TF1, le médecin Vincent Valinducq invite tout particulièrement à ouvrir les robinets au retour de vacances. Il explique pourquoi : « Lorsque vous avez été absent de manière prolongée, dans la tuyauterie a pu proliférer une bactérie : la légionelle ».

Cette bactérie peut provoquer la légionellose, une infection respiratoire des poumons. Ces petites aérosols peuvent ainsi sortir par les robinets et la douche quand vous les ouvrez. Les premiers symptômes de la légionellose se manifestent de 2 à 10 jours après leur inhalation. Semblable à une grippe, cette maladie peut entraîner le décès.

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Tuyauterie, air intérieur et frigo pour préserver votre santé

Crédit photo : Pranithan Chorruangsak/ iStock

Ainsi, on laisse couler l’eau froide, puis l’eau chaude des robinets et de la douche pendant plusieurs minutes tout en gardant les fenêtres ouvertes afin de ne pas respirer les bactéries. Pour éviter tout gâchis, vous pouvez mettre un sceau ou une bassine sous le jet pour récupérer l’eau qui servira au jardin, par exemple (la légionellose n’est pas dangereuse pour les plantes).

Puisque vous avez ouvert les fenêtres, laissez-les ouvertes un moment afin de renouveler l’air accumulé dans votre intérieur. Revenons ensuite aux tuyauteries. Pour combattre la légionelle, nettoyez régulièrement votre tuyauterie et votre pommeau de douche avec du vinaigre blanc ou du détratrant. Dans le même temps, faites contrôler la température de votre ballon d’eau chaude par un professionnel. Elle doit être comprise entre 60 et 70°C.

Vous avez sûrement fait le plus dur. Ensuite, il ne reste plus qu’à vérifier les aliments gardés dans votre frigo en votre absence. Prêtez attention à l’emballage et à l’apparence du produit. En cas de doute, jetez-le à la poubelle ou au composteur. S’il y a des traces de moisissure sur le frigo, nettoyez-le également avec du vinaigre blanc.

Vous pouvez enfin profiter de votre maison sans risque.