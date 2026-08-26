La « French Pharmacy », la nouvelle tendance qui voit débarquer des touristes du monde entier dans les pharmacies françaises

En France, il n’y a pas que notre gastronomie, nos paysages et nos monuments qui attirent les touristes étrangers. Il y a aussi nos pharmacies grâce aux réseaux sociaux.

Les touristes du monde entier se ruent dans les pharmacies françaises

Une fois encore, la France est la destination la plus prisée par les touristes. Mais le séjour de ces derniers sur notre territoire évolue peu à peu. Outre la Tour Eiffel, les cafés parisiens et autres monuments, les touristes se ruent désormais dans… nos pharmacies.

Un reportage du 20H de TF1 a mis en évidence cette tendance qui prend ses sources sur les réseaux sociaux et que l’on appelle la « French Pharmacy ». Sur TikTok, des influenceuses du monde entier se montrent en train de faire leurs achats dans des pharmacies françaises. Mais elles ne sont pas là pour les médicaments, plutôt pour les crèmes, les lotions, les sérums, les vitamines…

La plupart de ces influenceuses repartent souvent avec un panier plein et elles ne sont plus les seules.

La suite après cette vidéo

Des paniers remplis et un montant pouvant atteindre les 800 euros

Crédit photo : Mark Zhu/ iStock

Comme le montre le reportage de TF1, le rayon para-pharmacie de cette officine du 5ème arrondissement est pris d’assaut.

« Ils ont une liste type. Souvent, ils prennent les produits qu'ils ont trouvés sur Internet, et du coup, ils viennent quand même nous demander conseil », explique Najet Ouardani, préparatrice en pharmacie.

En effet, avant de débarquer dans nos pharmacies, les touristes étrangers ne connaissaient pas les produits mis en vente. Depuis, ils sont tous tombés sous le charme de la French Pharmacy via les vidéos virales sur TikTok.

Ainsi, pour répondre à ces fortes affluences, les pharmacies parisiennes ont pris leurs dispositions. Elles font désormais appel à des conseillers polyglottes capables de conseiller et d’orienter une clientèle venue de Corée, des États-Unis, d’Inde, du Brésil etc. « En Chine, ça vaut trop cher. Le prix et la qualité, c'est mieux en France », affirme une conseillère chinoise.

Enfin, certaines pharmacies permettent aux touristes hors UE de ne pas payer de TVA sur leurs achats. Malgré tout, le montant de ces courses pas comme les autres peut atteindre les 800 euros.