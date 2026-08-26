“Nous nous sommes toujours promis de partager nos gains” : deux amis d'enfance remportent 1 million d'euros à la loterie

Habitués à jouer ensemble à la loterie, deux amis d’enfance ont remporté 1 million d’euros et vont se partager leur gain.

Certaines personnes qui ont l’habitude d’acheter des tickets de loterie jouent depuis longtemps, et certains joueurs n’hésitent pas à se rassembler pour augmenter la mise. C’est le cas de ces cinq amis qui ont joué à l’EuroMillions et ont remporté 250 millions d’euros.

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Plus récemment, deux amis d’enfance, qui ont l’habitude de jouer à la loterie, ont également décidé de tenter leur chance.

Ils remportent 1 million d’euros

Le 17 août dernier, alors qu’ils étaient en déplacement professionnel à Sainte-Maxime, ils ont décidé de s’arrêter dans un bureau de tabac pour acheter un ticket “Millionnaire”, un jeu populaire de la FDJ.

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Contre toute attente, les joueurs ont remporté la somme de 1 million d’euros, pour une mise de 10 euros. Une belle surprise pour ces deux amis qui jouent ensemble depuis de nombreuses années.

“Nous nous sommes toujours promis de partager nos gains, mais nous n’imaginions pas qu’un jour cela représenterait une telle somme”, ont-ils réagi, selon Nice-Matin.

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Ils partagent leur gain

Contrairement à cet homme qui a été condamné à partager son gain de 1 million d’euros avec son ami après une promesse, il n’y a eu aucun conflit entre les deux joueurs puisqu’ils s’étaient mis d’accord pour partager leurs gains.

Désormais, les deux amis vont utiliser cet argent afin de devenir propriétaires de leur résidence principale.