Les 20 prénoms de 3 lettres (ou courts) préférés des français

Ce n’est un secret pour personne : les prénoms courts ont la cote ! Il faut dire que ces patronymes ne passent pas inaperçus. Découvrez ci-dessous une liste de 20 prénoms courts qui ne manqueront pas de vous séduire.

Très chers parents, choisir un prénom pour bébé n’est pas une mince affaire. Il faut dire que cette étape est propice aux disputes. Entre la famille qui n’hésite à donner son avis et les proches qui critiquent le choix du prénom, il y a de quoi devenir fou.

À voir aussi

Crédit Photo : Image d'illustration

Les prénoms courts sont populaires

Vous l’ignorez peut-être, mais les prénoms courts sont de plus en plus plébiscités dans l’Hexagone. Le 28 janvier dernier, l’Insee a dévoilé le classement des prénoms les plus donnés en France en 2021.

Chez les filles, c’est le prénom Jade (quatre lettres) qui rafle la première place. Du côté des garçons, c’est Léo (trois lettres) qui se retrouve en tête du classement.

Le choix d’un prénom pour son enfant possède plusieurs avantages. De prime abord, ce patronyme est plus simple à retenir pour le bout de chou. Mais ce n’est pas tout ! À l’école, il arrivera plus facilement à l’écrire. Astucieux, n’est-ce pas ?

Sans plus tarder, voici une liste de 20 prénoms courts :

Prénoms masculins

Ian Jim Dan Nino Lyo Dev Eol Ken Otto Ruy

Prénoms féminins