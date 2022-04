Les 9 aliments essentiels à avoir dans son stock en cas de pénurie

Que l'on aime ou non y penser, les pénuries alimentaires ont été et sont malheureusement encore une réalité pour de nombreuses générations de personnes dans le monde. Elles peuvent être causées par les catastrophes naturelles, les crises économiques mais également les guerres, comme c’est le cas aujourd’hui en Ukraine.

Crédit : Quick And Dirty Tips

Bien que vous ne puissiez pas prédire une pénurie alimentaire ou l'événement mondial qui la provoque, vous pouvez certainement vous y préparer. L’idée est de commencer par inspecter votre garde-manger pour voir ce que vous avez déjà, dresser une liste de courses, puis se rendre au supermarché pour faire le plein. Mais une question se pose alors, quels sont les aliments à privilégier dans ce genre de situation ?

Quels aliments choisir pour stocker ?

D’abord, il faut avoir à l’esprit que les produits que l’on va stocker doivent pouvoir se garder pendant de très longues périodes et aussi se conserver en dehors du réfrigérateur. En bref, il faut opter pour des choses faciles à préparer et qui sont le plus impérissables possible. Pour être en capacité de faire face à toutes les situations potentielles, l’idéal est également de se fournir en rations de nourriture d’urgence, s’il faut fuir rapidement par exemple.

Voici 10 aliments à avoir chez soi en cas de pénurie :

1. Des noix, pour les protéines végétales

2. De la farine de blé, pour les préparations de base

3. Des féculents, pour leurs atouts nutritionnels

4. Du gros sel, pour son impact sur l’influx nerveux

5. Du sucre, pour l’énergie qu’il apporte

6. Des céréales, pour leurs acides aminés

7. De l’huile, pour les nutriments essentiels

8. De la spiruline, pour les vitamines

9. Des légumineuses, pour les fibres