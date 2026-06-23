Alerte canicule : les appels au Samu ont augmenté de 30 à 40% à cause de la chaleur

La chaleur qui s’installe peut avoir des conséquences sur notre santé. Depuis le début de la canicule, les appels au Samu ont connu une augmentation de 30 à 40%.

Depuis plusieurs jours, la chaleur est étouffante partout en France. La barre des 35 degrés a été dépassée sur une large partie du pays et une trentaine de départements sont en vigilance rouge canicule.

Crédit photo : iStock

Ces fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences sur notre santé. Quand nous avons trop chaud, nous pouvons souffrir de maux de tête, de nausées, de crampes musculaires ou de déshydratation. Le principal risque reste le coup de chaleur, qui peut être fatal.

Les appels aux urgences augmentent

Ces derniers jours, les appels au Samu ont augmenté de 30 à 40% en France et les hôpitaux ont vu une augmentation de 10 à 20% des passages aux urgences. Pour le moment, les services d’urgence n’enregistrent “pas d’augmentation significative des passages de plus de 75 ans”, selon Le Parisien.

Crédit photo : iStock

Cependant, les urgentistes s’inquiètent de la durée de la canicule. Au début, “l’organisme encaisse” mais au bout de quelques jours, des problèmes de santé peuvent se déclencher. Ainsi, les médecins craignent que la situation s’aggrave davantage, dès ce mardi 23 juillet.

La suite après cette vidéo

Les conséquences de la chaleur sur la santé

Pour éviter de surcharger les urgences, le gouvernement a décidé d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique dans les 35 départements en vigilance rouge canicule ce dimanche 21 juin, jour de la Fête de la musique.

Le coup de chaleur peut entraîner des décompensations psychiatriques, des problèmes de diabète, ainsi que des insuffisances cardiaques et rénales. Ces problèmes, directement liés à la chaleur, peuvent toucher tout le monde : les personnes de 50 ans et plus, les femmes enceintes, les enfants et les personnes épiléptiques. Les jeunes sportifs sont également à risque et peuvent être victimes d’un coup de chaleur après un exercice, qui peut mener à une détresse vitale ou un arrêt cardiaque.

Pour éviter d’avoir des problèmes de santé à cause de la chaleur, voici quelques précautions à prendre. Adoptez les bons gestes dans votre logement pour faire baisser la température intérieure de 7 degrés, portez des vêtements légers, buvez beaucoup d’eau et limitez les efforts intenses.