Les personnes qui vivent en bord de mer seraient en meilleure santé, selon cette étude

Nous avons tous déjà entendu parler des mille et une vertus de l’air marin. Une étude récente a démontré que les habitants du bord de mer sont en meilleure santé que les citadins.

Une étude scientifique a étudié les effets de la vie en bord de mer

Cette étude scientifique a été menée par une chercheuse en psychologie environnementale. Sandra Geiger s’est lancée dans ce projet pour prouver que le fait de vivre en bord de mer permet de profiter de bienfaits inexistants loin de la côte.

Et d’après les données récoltées dans une quinzaine de pays différents, les effets bénéfiques se manifestent, à la fois, sur les plans physique et psychologique. Et ces bienfaits ne seraient en rien impactés par la condition sociale des personnes.

Pour réaliser une étude approfondie, garante de résultats recevables, la scientifique et son équipe ont sollicité plus de 15 000 personnes résidant dans des pays européens et en Australie. La France, l’Espagne et l’Italie font partie de l’échantillon test.

Ces milliers d’habitants du bord de mer ont donc été interrogés sur leur santé physique, leur état mental et les activités qu’ils ont l’habitude de pratiquer sur les côtes.

Des habitants en meilleure santé et plus heureux

Les résultats de cette étude menée dans une université de Vienne ont été publiés dans une revue scientifique. Dans tous les pays étudiés, les habitants du bord de mer profitent des bienfaits de l'air marin et de cette proximité qui leur apporte un tas d'avantages. Et ce ne sont pas uniquement les personnes aux revenus élevés qui bénéficient des effets positifs de la vie près de la côte.

À l’issue de cette étude, Sandra Geiger a affirmé que la vie en bord de mer génère des effets réellement bénéfiques sur la santé des personnes.

Quels sont les principaux bienfaits de l’air marin ?

Ce n’est pas une nouveauté, l’air marin est très bénéfique pour la santé. Pourquoi ? Parce qu’il renferme des ions négatifs et de l’iode. Les ions négatifs favoriseraient le bien-être et la détente. De plus, ils seraient en mesure de soulager les migraines, l’asthme ou encore la fatigue.

Quant à l’iode, elle aide au bon fonctionnement de la glande thyroïdienne et favorise la maturation et la croissance du cerveau. C’est pourquoi il est intéressant de permettre aux enfants de passer du temps en bord de mer.

La vie en ville : une exposition permanente à la pollution

En revanche, l’air de la ville renferme de nombreuses particules de pollution. Irritant et nocif, il se révèle néfaste pour les poumons et les muqueuses. Par ailleurs, l'air pollué représente une agression permanente qui favorise la survenue d’allergies.

Et ce ne sont pas là les seuls effets néfastes de la vie en ville, loin des côtes. Tandis que la mer et l’océan apaisent et tranquillisent, la population dense, les bruits de la ville et les moteurs favorisent la fatigue et le stress.

En outre, la ville n’offre pas la possibilité de profiter de nombreuses activités au grand air. Par ailleurs, faire du sport en ville est vivement déconseillé, notamment pendant les pics de pollution. Car pour permettre aux muscles de fournir de l’énergie, il faut décupler les apports en oxygène. Et lorsque vous respirez plus profondément en pleine ville, vous inhalez encore plus de particules polluantes.

De bonnes raisons pour partir vivre au bord de la mer ?