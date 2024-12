Les clients s'arrachent ce cadeau Lidl parfait pour mettre l'ambiance à Noël

Pour des fêtes de folie, ruez-vous sur cet accessoire vendu chez Lidl qui fera un cadeau parfait pour toute la famille. Attention, des vocations risquent de naître.

Pour Noël, le plus compliqué reste de savoir quoi offrir à ses proches. Un cadeau qui servira toute l’année et qui plaira à la personne concernée, mais pas seulement. La mission semble impossible. Mais en cherchant bien, vous pourriez tomber sous le charme de cet accessoire vendu à petit prix chez Lidl.

De plus, si vous préparez vos journées pour les fêtes de fin d’année, ce cadeau pourrait également faire le bonheur de tous. Car qui dit fêtes, dit également ambiance. Pour cela, chacun sa méthode : jeux, films, musique ou bien… karaoké maison. Il suffit d’une personne courageuse et motivée et tout le monde s’embarque dans le jeu. Mais pour cela, il vous faut un accessoire indispensable.

Cela tombe bien, puisque Lidl a ce qu’il faut : le microphone de karaoké Bluetooth de Silvercrest. Attention les oreilles, ça va chauffer. Aucun âge spécifique n'est requis pour s’amuser. Petits et grands sont invités à la fête.

L'accessoire le mieux noté par les clients Lidl

Crédit photo : Lidl

Le microphone de karaoké vous promet de belles et longues soirées festives. Il possède en effet une batterie intégrée dont l’autonomie peut aller jusqu’à 8 heures ! Pour les plus fragiles des oreilles, il va falloir prendre votre mal en patience. Mais pas de panique, vous aurez le droit à un temps de répit. Pas longtemps cela dit puisque le microphone se recharge en 4 heures seulement.

Pour mettre le paquet côté lumière, sachez que le microphone propose des effets lumineux via ses LEDs mais aussi des effets sonores : applaudissements, hourras du public, sifflets, de quoi vous prendre pour une vraie star. Par ailleurs, grâce à au Bluetooth équipé, vous pouvez diffuser de la musique. Parfait si vous voulez faire un duo fictif avec Céline Dion.

Crédit photo : Lidl

Vous l’aurez compris, le microphone de karaoké Silvercrest possède de nombreux atouts pour passer vos fêtes (et toute l’année) dans une ambiance de folie. L’appareil a reçu les meilleurs avis clients et en plus, il est vendu avec 10% de réduction pour un prix final de 17,99 euros au lieu des 19,99 euros sur le site de Lidl.

Crédit photo : Lidl

Crédit photo : Lidl

Crédit photo : Lidl