“Les fins de mois seront plus sereines” : ces deux Françaises gagnent 20 000 euros par mois pendant 30 ans !

Après avoir gagné la somme maximale à l’EuroDreams ce lundi 6 novembre, les deux Françaises ont reçu leur premier virement mensuel de 20 000 euros.

L’EuroDreams est un nouveau jeu d’argent lancé par la FDJ en novembre dernier. Il permet aux participants de remporter la somme de 20 000 euros tous les mois pendant 30 ans. Une belle récompense qui a été gagnée par deux Françaises lors d’un tirage effectué ce lundi 6 novembre.

Pour remporter le jackpot, les joueuses ont coché les bons numéros : 10, 13, 14, 25, 30 et 35 ainsi que le numéro dream 5. En remplissant une grille vendue 2,50 euros, elles avaient une chance sur 19 millions de remporter le jackpot.

20 000 euros par mois pendant 30 ans

La première grande gagnante est une jeune retraitée originaire du Tarn qui a misé sur les dates d’anniversaire de ses enfants et de son compagnon pour gagner.

“Mon premier plaisir sera d’aller voir mon banquier. Les fins de mois seront plus sereines, et j’attends aussi les pluies de confettis comme dans la publicité EuroDreams !” a-t-elle plaisanté en faisant référence à la publicité diffusée par la FDJ.

Crédit photo : FDJ

Par la suite, la retraitée aimerait faire quelques travaux dans sa maison avec son mari et gâter ses proches. Elle envisage aussi de voyager en France et en Europe et de profiter de bons restaurants. L’autre gagnante est une quinquagénaire originaire d’Ardèche qui va profiter de cet argent pour rembourser ses crédits et acheter un bien immobilier, car elle n’a jamais été propriétaire.

“Je n’ai jamais vécu pour moi. Maintenant, c’est l’occasion d’en profiter”, a-t-elle confié.

Au total, les deux gagnantes recevront la somme de 7 200 000 euros grâce à leur participation à l'EuroDreams. Il y a quelques jours, elles ont reçu leur premier virement de 20 000 euros. Le premier d’une longue série, pour leur plus grand bonheur.