«On nous enlève encore des droits» : la robe et la jupe désormais interdites dans ce lycée parisien

L’établissement scolaire a pris une décision radicale qui est loin d’enchanter les élèves. Beaucoup d’entre eux ont fait part de leur colère.

Le lycée privé Charles-de-Foucauld, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, a récemment pris une décision qui ne fait pas l’unanimité dans l’établissement. Et le bouchon est poussé un peu trop loin selon les élèves.

Comme le rapportent nos confrères de BFMTV, une élève a été renvoyée chez elle il y a quelques semaines après que l’entrée lui a été refusée. D’après la chaîne d’informations, la jeune fille portait un jean large avec deux grosses poches sur les côtés. Rien de choquant pensez-vous. Il n’empêche que la lycéenne a écopé de deux heures de colle et d’un renvoi pour toute la journée.

« À la grille à l’entrée, les surveillants m’ont dit que ma tenue n’était pas appropriée et j’ai dû rentrer chez moi... J’étais révoltée. Car j’avais un pantalon en jean, je ne pensais pas que ça poserait problème », raconte la principale intéressée.

« On nous enlève encore des droits »

Crédit photo : Halfpoint/ iStock

Le lycée parisien a en effet décidé de durcir son règlement concernant les tenues. Ainsi, les jupes, les robes, les pantalons larges ou déchirés sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. Au même titre que les t-shirts avec inscriptions et motifs et les crop tops.

Des décisions radicales qui ont provoqué la colère des élèves. « La plupart des élèves sont vraiment énervés. C’est quand même abusé de ne pas pouvoir mettre ce qu’on veut. Quand on a 16 ans, la manière dont on s’habille est hyper importante », déplore encore l’élève pour qui les vêtements définissent la « personnalité » de chacun.

« On est tous dans l’incompréhension. Ça n’a pas trop de sens », souligne un élève de Terminale. Une autre élève va plus loin : « Les filles restent clairement plus pénalisées que les garçons dans cette histoire. On nous enlève encore des droits… quand on pense qu’à une certaine époque on n’avait pas le droit au pantalon… C’est quand même un peu drôle », d’autant plus que les professeurs ont la liberté de s’habiller comme ils le souhaitent.

Le directeur du lycée a indiqué que la question pourra être évoquée « après les élections du conseil de vie de la classe, qui auront lieu dans une dizaine de jours ».