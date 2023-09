Les fruits et légumes frais se dégustent aussi en musique et on adore

Au petit déjeuner, au goûter, à l’apéro, ou encore au dîner, les fruits et légumes frais se dégustent à toutes les sauces. Mais saviez-vous qu’ils étaient tout aussi savoureux… en musique ?

Les fruits et légumes, source de fun et de gourmandise

Variés et savoureux, les fruits et légumes sont aussi une source de fun, de créativité et de gourmandise. Mais nombreux sont ceux à ne pas savoir qu’ils peuvent les consommer n’importe où et n’importe quand. Que ce soit à la maison, en extérieur, au petit déjeuner ou au dîner, vous trouverez forcément un fruit ou un légume pour se marier avec tous les moments de votre journée.

De plus, saviez-vous que les fruits et légumes avaient également… la fibre musicale ? Pour le prouver, l'équipe Demotivateur et les fruits et légumes frais ont fait appel à Roman (créateur de contenus "vidéo-ludiques") et KODH (DJ et producteur musical) pour transformer les sons de la cuisine en un tube de l’été ! Le principe est simple, Roman enregistre différents sons liés aux fruits et légumes tout au long de sa journée (la découpe des légumes sur la planche, le bruit d’une pomme qu’on croque, les légumes qui crépitent dans la poêle…) et KODH les remixe grâce à son savoir-faire musical.

À consommer à tout moment de la journée

Le résultat est une musique entraînante qui fait ressortir les saveurs de chaque fruit et légume, pour nous rappeler à quel point ils sont bons dans toute situation ! Une raison de plus de manger des fruits et des légumes toute l’année. Et si vous hésitez encore, sachez que vous avez l'embarras du choix. De la banane à la pomme, en passant par le concombre ou la carotte pour ne citer qu'eux, les fruits et légumes sont les alliés parfaits de vos journées, en jus, en plat ou tout simplement nature !

Campagne en collaboration commerciale avec l'Interprofession des Fruits et Légumes Frais.