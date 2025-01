Voici l'habitude matinale à adopter tous les jours pour être heureux, selon une psychologue

Le bonheur se trouve parfois dans les petites choses du quotidien. Selon cette psychologue, tous les gens heureux ont cette même habitude matinale.

Comment faire pour être heureux ? Cette grande question est dans l’esprit de nombreuses personnes qui cherchent à améliorer leur quotidien pour atteindre le bonheur. Ce dernier peut être atteint par notre travail, les personnes que nous fréquentons ainsi que nos passions. Cependant, il est également possible de mettre en place des petites habitudes chaque jour pour renforcer notre bien-être. C'est le cas de ces 5 habitudes à adopter au quotidien pour être heureux toute sa vie.

C'est également ce qu’a démontré Lowri Dowthwaite-Walsh, maître de conférences en interventions psychologiques à l’Université de Central Lancashire. Pendant sept ans, cette experte a étudié la thématique du bonheur et les différents moyens d’être plus heureux chaque jour. D’après les résultats de son étude publiée dans la revue The Conversation, il existerait une habitude en particulier à prendre chaque matin, car elle rendrait les gens plus heureux. Voici de quel geste il s’agit.

Une habitude tous les matins

Pour booster votre bonheur et votre bien-être chaque matin, un geste peut tout changer. Il s’agit d’aller marcher pendant 30 minutes tous les matins. Levez-vous un peu plus tôt que d’habitude et profitez d’une promenade matinale au lever du soleil. Comme le précise Grazia, vous améliorerez votre santé physique, stimulerez votre bien-être mental et serez de meilleure humeur pour le reste de la journée. Si vous manquez de motivation et d'énergie le matin, voici 4 choses à faire le soir avant de vous coucher pour être en forme au réveil.

De manière générale, la psychologue insiste sur l'importance de pratiquer une activité physique pour être heureux et se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Que ce soit de la danse, du yoga ou de la natation, le fait de pratiquer une activité physique libère des endorphines et améliore notre bien-être, ce qui permet de réduire le stress et l’anxiété. La clé du succès : trouver une activité qui nous plaît pour que le sport devienne un plaisir.