«Elle vieillit très mal» : Millie Bobby Brown harcelée à cause de son apparence prend la parole dans une vidéo touchante

La star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, a publié cette nuit une vidéo dans laquelle elle déplore et dénonce les critiques dont elle fait l’objet.

Il semblerait qu’il ne se passe pas une semaine sans que Millie Bobby Brown soit la cible de critiques portant sur son physique. Des critiques qui parviennent jusqu’aux oreilles de la jeune actrice de Stranger Things. Trop c’est trop.

Millie Bobby Brown a décidé d’intervenir et d’évoquer le sujet dans une vidéo de 3 minutes sur Instagram. La Britannique s’adresse à ses 63 millions d’abonnés et affirme être devenue la « cible » de harcèlement en ligne. Elle prend notamment pour exemple des articles qui ont commenté son apparence durant la tournée promotion de son prochain film The Electric State.

Visiblement épuisée par toutes ces remarques, Millie Bobby Brown n’hésite pas à citer le nom des journalistes à l’origine de ces papiers et les qualificatifs qu’ils ont utilisés comme « elle vieillit très mal » ou « qu’a-t-elle fait à son visage ? ». Elle rappelle que ce problème est « plus grand [qu’elle] », puisqu’il touche toutes les jeunes actrices.

« Je n’aurai pas honte de mon apparence »

The Electric State. Crédit photo : Netflix

Millie Bobby Brown poursuit son message en rappelant qu’il est nécessaire d’évoquer ce problème.

« J'ai commencé dans cette industrie quand j'avais 10 ans. J'ai grandi face au monde et, pour une raison quelconque, les gens ne semblent pas pouvoir grandir avec moi. Au lieu de cela, ils agissent comme si j'étais censée rester figée dans le temps, comme si je devais toujours ressembler à ce que j'étais dans la saison 1 de Stranger Things. Et parce que je ne le fais pas, je suis maintenant une cible », déplore-t-elle.

Elle rappelle combien ces critiques et ses articles peuvent affecter la santé mentale, en particulier de celle des plus jeunes. Mais ce que Millie Bobby Brown regrette encore plus, ce sont les auteurs de ces articles : « Le fait que certains de ces articles soient écrits par des femmes ? C'est encore pire. Nous parlons toujours de soutenir et d'encourager les jeunes femmes, mais quand le moment arrive, il semble plus facile de les démolir pour obtenir des clics », a-t-elle souligné.

Millie Bobby Brown dans la saison 1 de Stranger Things. Crédit photo : Netflix

L’actrice clame ensuite qu’elle ne s’excusera jamais pour ce qu’elle est. « Je n’aurai pas honte de mon apparence, de la façon dont je m’habille ou de la façon dont je me présente ». Elle conclut sa vidéo en demandant plus de respect pour les filles qui grandissent aux yeux du public.

Vous pourrez retrouver Millie Bobby Brown aux côtés de Chris Pratt dans The Electric State le 7 mars sur Netflix.