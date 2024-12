Voici les 4 choses que vous devriez faire tous les soirs avant de vous coucher

Envie d’avoir une nuit réparatrice et de vous réveiller en pleine forme ? Voici les habitudes à adopter sur-le-champ !

Malgré une longue nuit de sommeil, rien n’y fait : vous vous réveillez plus fatigué que jamais et avec une grosse baisse d’énergie ? Lorsque ce phénomène arrive une fois par an, c’est gérable, mais si c’est tous les jours, cela en devient épuisant, voire même, préjudiciable pour votre santé. Alors, comment faire pour réussir à bien dormir afin d’être véritablement en pleine forme dès le réveil ? On a la solution !



Comme le rapporte le HuffPost, pour se réveiller du bon pied, il faut mettre des bonnes habitudes en place la veille au soir, avant de se coucher donc. En effet, modifier certaines de ses habitudes peut avoir un impact considérable sur le sommeil et ainsi l’énergie. D’après le média, qui a interrogé plusieurs experts sur le sujet, il est conseillé d’adopter ces quatre réflexes :

1. Bouger, marcher…

Même si l’on a parfois une baisse de motivation en fin de journée, il est recommandé de bouger au minimum 30 minutes par jour. Et ça fonctionne aussi si vous marchez dans un supermarché pour faire vos courses. L’idéal est de s’octroyer du temps en fin de journée pour une activité physique. Cela permet de libérer des endorphines et autres hormones du bien-être et de passer une meilleure nuit. Lee Chambers, psychologue britannique et spécialiste du bien-être, a déclaré au HuffPost : “Je me promène tous les soirs, ce qui me permet d’assimiler les informations de la journée. Cette mise en ordre mentale apporte à mon esprit un certain niveau de paix, ce qui me permet d’aller me coucher dans un environnement calme.”

2. Ne pas utiliser son téléphone

Ce n’est plus une surprise, l’utilisation du téléphone avant de se coucher n’est pas recommandée. Ainsi, pour mieux dormir, on évite les distractions digitales et numériques et on mise sur de la lecture, de la méditation par exemple. En clair, on arrête les écrans qui ont tendance à réduire la capacité d’endormissement et donc à décaler l’heure du coucher.

3. Prendre une douche chaude

Alors que l’on vante les mérites de la douche froide au réveil pour activer la circulation sanguine, réduire le stress, etc, au coucher, il est conseillé d’opter pour une douche chaude. La raison ? Cela permettrait de réguler la température corporelle et l’eau chaude serait associée à une sensation de réconfort et de bien-être.

4. Pratiquer la gratitude

Pour Cortland Dahl, chercheur au Center for Healthy Minds de l’université du Wisconsin-Madison, la pratique de la gratitude est idéale pour favoriser l’endormissement et le sommeil de qualité : “Si vous passez quelques minutes à réfléchir aux personnes que vous appréciez et aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans le cadre de votre routine du coucher, vous vous sentirez naturellement moins stressé lorsque vous vous endormirez.” Vu comme ça, ça paraît logique.



Alors, prêts à mieux dormir ?