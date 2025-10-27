‭« Il faut sociabiliser » : les salariés de la Gen Z préfèrent manger seuls à la pause déj, ce qui énerve leurs aînés

Mangez-vous seul ou avec vos collègues durant votre pause déjeuner ? Selon une récente étude, il existerait une différence marquée entre les générations.

Quand on est au travail et que vient la pause déjeuner, une question se pose : que manger et avec qui ? Si certaines personnes aiment manger avec leurs collègues, d’autres préfèrent être seules. D’après une récente enquête menée sur le sujet par Openeat & Flashs, cette différence est particulièrement marquée selon les générations.

Crédit photo : iStock

Selon l’étude, 29% des moins de 25 ans préfèrent manger seuls durant la pause déjeuner, ainsi que 22% des 25-34 ans. Cependant, plus les salariés sont âgés, plus ils préfèrent manger avec leurs collègues puisque seulement 16% des 35-49 ans mangent seuls et 12% des plus de 49 ans.

Les jeunes salariés critiqués

Ainsi, les jeunes salariés qui préfèrent manger seuls le midi peuvent recevoir quelques critiques de la part de leurs collègues, qui leur reprochent de ne pas vouloir se sociabiliser. Si chaque personne est libre de faire ce qu’elle veut pendant la pause déjeuner, ne pas être avec ses collègues peut être mal vu dans une entreprise. C’est le point de vue de Sylvie, 52 ans, qui travaille dans le marketing.

“C’est pendant les dejs que tout se passe. Les projets, les promotions, les confidences… Cette même génération va ensuite se plaindre qu’elle est écartée des projets, qu’on ne lui fait pas confiance, que le job n’est pas stimulant… À un moment, il faut se sociabiliser”, a-t-elle déclaré à 20 Minutes.

Manger avec ses collègues peut être un moyen de se sociabiliser, mais aussi de participer à la vie de l’entreprise. En effet, 82% des Français estiment que la pause déjeuner est un moment propice au renforcement des relations professionnelles. À contrario, 7 salariés sur 10 pensent que le temps du midi est idéal pour se ressourcer.

Ces différences peuvent donc être liées à l’âge et à la génération et peuvent accentuer les jugement sur les jeunes salariés, puisque 92% des recruteurs estiment déjà que la gen Z n’est pas prête pour le monde du travail.