Selon une étude, 92% des recruteurs pensent que la gen Z n'est pas prête pour le monde du travail

Une femme de la gen Z au travail

Comment est réellement perçue la génération Z dans le monde du travail ? Cette nouvelle étude en dit long. Zoom.

Lorsque l’on parle de la jeune génération, précisément de la génération Z, qui se traduit par les personnes nées entre 1997 et 2012, on entend souvent dire “qu’elle manque de motivation” ou encore “qu’elle ne souhaite pas travailler” ou bien “qu’elle est révoltée” ou ne “pense qu'à son bien-être. Dans les faits, est-ce vraiment le cas ?

Selon une étude menée par Criteria, une entreprise de tests de pré-embauche, qui a interrogé plus de 350 managers de petites et grandes entreprises, le constat est formel : Seulement 8 % des recruteurs estiment que la génération Z est prête à intégrer le marché du travail.

Une femme au travail  
Crédit : IStock

Génération Z : la génération de la flemme ?

Pire encore, même les personnes de la génération Z, eux-mêmes, se disent perplexes face à leur possibilité d’intégrer le monde du travail : seulement 24 % de la génération Z déclarent que leur génération est prête à commencer à travailler. Un fléau qui touche notamment les jeunes diplômes qui peinent à trouver du travail. Pour Josh Millet, fondateur et PDG de Criteria, ce constat est loin d’être étonnant :

“Entendre la génération Z tenir le même discours témoigne d'une perte de confiance collective dans le diplôme universitaire. Je pense que c'est la continuation d'une tendance très marquée.”

Mais alors, pourquoi devient-il si difficile de trouver du travail en 2025 ?

Un homme au bureau Crédit : IStock

L'intelligence artificielle : une menace ?

D’après l'étude, la raison principale serait l’intelligence artificielle. Josh Millet explique :

“L'IA n'est probablement pas d'une grande aide… Si l'on pense aux diplômés de l'enseignement supérieur et au manque d'opportunités d'emploi pour cette génération, il est vrai qu'ils cherchent à intégrer des secteurs où les taux d'embauche sont très faibles actuellement.”

D’ailleurs, OpenAI — la société à qui l’on doit ChatGPT — a travaillé sur une étude qui a cherché à examiner les emplois les plus susceptibles de disparaitre dans les prochaines années en raison du développement de l’IA. Dans le top 10, on retrouve :

- Concierges

- Gestionnaires de biens immobiliers, d'immeubles et d'associations communautaires

- Agents de vente immobilière

- Courtiers immobiliers

- Employés de comptoir et de location

- Travailleurs en loisirs

- Responsables de la conformité

- Superviseurs de première ligne de la police et des détectives

- Gestionnaires des services administratifs

- Travailleurs sociaux de l'enfance, de la famille et de l'école

Une liste, non exhaustive, qui a de quoi faire froid dans le dos.

Source : Fortune
