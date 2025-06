Les personnes qui voudront se baigner dans la Seine cet été devront obligatoirement passer un test

Attention si vous envisagez de vous baigner dans la Seine cet été : vous devrez passer un test obligatoire au préalable, avant de vous jeter à l’eau. On vous explique.

C’est officiel : du 5 juillet au 31 août, il sera possible de se baigner dans la Seine. Trois zones vont être aménagées et ouvertes à la baignade dans Paris. Alors que la date d’ouverture approche, la Fédération française de natation et la mairie de Paris ont annoncé, ce vendredi 13 juin, la mise en place de plusieurs mesures de sécurité.

Crédit photo : iStock

Toutes les personnes qui voudront se baigner dans la Seine cet été devront passer un test de natation obligatoire, à effectuer avant la baignade. En effet, les zones seront très surveillées. On retrouvera un poste de secours dans chaque zone et 27 maîtres-nageurs seront répartis sur les trois sites. S’ils devront surveiller la baignade, ils devront également évaluer la capacité de chaque personne à se baigner.

Garantir la sécurité des baigneurs

Ainsi, les maîtres-nageurs devront déterminer si chaque futur baigneur “est suffisamment à l’aise dans l’eau pour pouvoir nager sans aucune aide matérielle”, comme une bouée, indique Lazreg Benelhadj, le président de la Fédération française de natation, selon Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Une fois que les baigneurs seront déterminés aptes à nager, ils porteront un bracelet et n’auront plus besoin de repasser le test pour se baigner pendant l’été. Cette mesure a été prise pour garantir la sécurité des Parisiens. Comme le précise Lazreg Benelhadj, la Seine est un “plan d’eau vivante”, ce qui nécessite plus de vigilance que dans une simple piscine. En plus de cela, les bassins aménagés du bras Marie et de Bercy font en moyenne 3,50 mètres de profondeur.

Si l’accès à la baignade sera contrôlé, la Fédération française de natation souhaite également déployer des sessions d’apprentissage à la nage. Des mesures qui visent à garantir la sécurité des baigneurs cet été.