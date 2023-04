Les scientifiques auraient découvert le processus des cheveux gris et pensent pouvoir l'inverser

Les scientifiques pourraient ainsi inverser ce processus de vieillissement des cellules permettant de maintenir la couleur des cheveux.

Crédit : Professor25/ iStock

Vous en avez peut-être, ces maudits cheveux gris que vous n’aimez pas. Figurez-vous que ce pourrait bien être la fin de leur règne.

Des chercheurs américains de la faculté de médecine de Grossman, de l’université de New York ont déclaré avoir découvert le mécanisme à l’origine du grisonnement des cheveux, rapporte The Guardian.

Grâce à cette découverte, les scientifiques pourraient, dès lors, trouver un traitement afin d’arrêter voire d’inverser ce processus. Un processus dû à des cellules qui ne parviennent plus à se déplacer dans le cheveux et qui ne peuvent donc plus maintenir leur couleur d’origine.

Une découverte qui pourrait faire avancer la recherche pour d’autres maladies

Crédit : Zinkevych/ iStock

Il se trouve que les chercheurs américains ont découvert ce mécanisme sur des cellules-souches de souris et que ces cellules sont également présentes chez l’Homme.

« Les nouveaux mécanismes soulèvent la possibilité que le même positionnement fixe des cellules-souches mélanocytaires puisse exister chez l'homme. Si tel est le cas, il présente une voie potentielle pour inverser ou prévenir le grisonnement des cheveux humains en aidant les cellules bloquées à se déplacer à nouveau entre les compartiments du follicule pileux en développement », explique Qi Sun, l’auteur de l’étude.

Cette découverte, au-delà de l’aspect physique qu’elle revêt, permettrait surtout d’aider les chercheurs à avancer sur d’autres maladies pour les « aider à comprendre et à traiter certains cancers et autres conditions médicales », rappelle la BBC.