Moins de 7 euros chez Lidl : cet accessoire va affiner votre silhouette cet hiver

Vous cherchez un nouvel accessoire pour affiner votre silhouette ? Découvrez ce nouveau produit vendu à petit prix chez Lidl, qui satisfait les clientes.

Lidl est une enseigne discount où il est possible de faire ses courses à petit prix, mais aussi de dénicher des perles rares. On peut trouver des objets du quotidien, de l’électroménager mais également des produits pour prendre soin de son apparence. C’est le cas de ce défroisseur vapeur vendu à petit prix, ou encore de cet appareil de fitness idéal pour garder la forme.

Actuellement, Lidl met en vente un autre accessoire du quotidien qui devrait plaire à de nombreuses femmes.

Crédit photo : Lidl

Un body gainant et sculptant

Il s’agit d’un body issu de la dernière collection Lidl de textile et de lingerie. S’il plaît tant, c’est parce qu’il affine la silhouette grâce à son effet gainant et sculptant. Selon la description du produit, le body galbe et modèle la poitrine, la taille, le ventre, le dos et les fesses. En plus de cela, il ne possède aucune coûture latérale apparente et a des boutons-pression qui permettent de l’enfiler facilement.

Crédit photo : Lidl

Ce body est actuellement disponible sur le site internet de Lidl du M au XXL et en deux coloris, beige ou noir, qui vont avec toutes vos tenues. Grâce à son effet seconde peau, il se porte facilement sous une robe, un jean ou tout autre accessoire.

“Un body qui tient ses promesses”

Le body est actuellement vendu au prix de 6,99 euros. Il fait l’unanimité auprès des clientes puisque selon Biba Magazine, il a été recommandé par 94% des consommatrices.

“Super qualité, bonne compression et agréable à porter toute la journée”, “Ce body affine la silhouette et est très flatteur. De haute qualité, il est aussi très confortable à porter. Son rapport qualité/prix est excellent”, “Très bonne qualité, fait une belle silhouette, ventre plat, le prix est super”, “Je suis absolument ravie de ce body gainant doux. Après de longues recherches, j’ai enfin trouvé un body qui tient ses promesses et qui est également confortable. Le tissu est merveilleusement doux, on se sent bien toute la journée. Il crée une silhouette naturelle, lisse les petites imperfections et assure un meilleur tombé des vêtements”, peut-on lire dans les avis du body.

Si vous cherchez le body parfait pour affiner votre silhouette sans vous ruiner, rendez-vous chez Lidl !