Chez Lidl, cet accessoire de nettoyage à moins de 100 euros fait un véritable carton

Arrêtez-tout ! L’enseigne Lidl frappe fort avec une promotion sur un appareil électroménager qui pourrait révolutionner votre façon de faire le ménage.

Un nettoyage quotidien est la clé pour une maison toujours impeccable. Mais cette corvée peut vite devenir épuisante, surtout après une longue journée de travail.

Par chance, l’enseigne Lidl, réputée pour ses prix bas et ses promotions, propose des accessoires incontournables pour simplifier les taches ménagères. Parmi eux, ce produit de nettoyage révolutionnaire.

Cette semaine, la chaîne de magasins discount dévoile un bon plan à ne surtout pas louper. Attention, cette offre est valable jusqu'à demain. Suivez le guide !

Un allié ménage au quotidien

La pépite du jour est l’aspirateur robot laveur de la marque Silvercrest. Appareil 2-en-1, il élimine les poussières et autres saletés tout en lavant le sol, pour un résultat impeccable.

Cet accessoire recueille les impuretés dans un bac de 435 ml, facile à vider et à nettoyer, tandis que son réservoir d'eau peut contenir 150 ml. En outre, sa batterie lui confrère jusqu’à 100 minutes d’autonomie pour un nettoyage prolongé.

Le robot est facile à programmer grâce à sa télécommande fournie. Il offre quatre modes de nettoyage : auto, spot, coins et programmé.

Par ailleurs, son capteur gyroscopique lui permet de naviguer de manière intelligente et précise dans toutes les pièces. Il peut également accéder aux endroits difficiles d’accès et convient aux sols durs et aux moquettes à poils courts.

L’aspirateur est livré avec plusieurs accessoires pratiques, comme deux brosses latérales, une brosse de nettoyage et une station de charge.

La suite après cette vidéo

Des clients conquis

Vous l’aurez compris : le robot Silvercrest offre la panoplie parfaite pour faire le ménage en profondeur, sans se fatiguer. Déjà adopté par de nombreux clients, ce produit est recommandé par 91% d’entre eux.

Une utilisatrice a commenté :

« Très satisfait par cet article, très pratique : plus besoin de porter des aspirateurs trop lourds quand on est handicapée. À recommander ».

Une autre a écrit :

« Silencieux et efficace ».

Une troisième a indiqué :

« Je viens de recevoir l’aspirateur robot et je suis agréablement surprise par sa qualité ».

Affiché au prix de 119 euros, cet article bénéficie d’un coupon Lidl Plus de 20%, ce qui le ramène à 95,20 euros sur le site internet du magasin.

