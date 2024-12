C'est fini pour Lidl : 7 ans après, l'enseigne arrête les frais et annonce deux fermetures

Après des années d’efforts pour élargir ses offres et sa clientèle, le groupe Lidl a pris une grosse décision en annonçant la fermeture de deux de ses services.

Lidl est une enseigne discount très appréciée des Français, et pour cause : le groupe propose de nombreux produits à petits prix. Dans les magasins Lidl et sur le site internet de l'enseigne, il est possible de dénicher des produits alimentaires, de l’électroménager, des accessoires du quotidien ou encore des vêtements sans se ruiner.

À l'approche des fêtes de Noël, on trouve de nombreux bons plans chez Lidl.

Si les affaires fonctionnent bien pour Lidl, le groupe a récemment annoncé la fermeture de deux de ses services phares. Voici lesquels.

Deux fermetures pour Lidl

Deux boutiques en ligne sont concernées par cette fermeture. Ces boutiques à thème ont été développées il y a sept ans afin d’élargir la gamme de produits proposés par Lidl et séduire une nouvelle clientèle. Cependant, elles vont fermer dès le début de l’année 2025.

La première plateforme concernée est Lidl Voyages. Cette boutique proposait des séjours à des prix attractifs dans 93 destinations à travers le monde, comme des voyages de 500 euros à travers la France et jusqu’à 2 000 euros à l’international. 80% des réservations en ligne étaient effectuées sur le site de Lidl. L’année dernière, 23 000 séjours ont été réservés et bien que ce chiffre semble satisfaisant, il n’a pas suffi pour garder cette boutique ouverte.

La deuxième boutique concernée est Lidl Vins. Il s’agit d’un autre service en ligne spécialisé dans la vente de vins et de spiritueux. Comme l’explique Marie France, en lançant cette gamme, Lidl souhaitait attirer une clientèle plus aisée et redorer son image. Si ce site va définitivement fermer, le service va continuer d’exister puisque Lidl continuera de vendre des bouteilles de vin à petits prix dans ses magasins physiques, notamment pendant les foires aux vins.

La raison de la fermeture

Si Lidl a décidé de fermer ces deux plateformes, c’est parce que l’enseigne souhaite se recentrer sur l’alimentation. Avec ses 1 600 supermarchés implantés en France, le groupe souhaite offrir un meilleur rapport qualité-prix dans l’alimentaire, mais également se concentrer à nouveau sur son site de vente en ligne dédié aux articles non alimentaires.

Ainsi, ces fermetures s’annoncent bénéfiques pour l’entreprise, qui promet une meilleure gestion de ses magasins.