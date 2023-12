Mariés depuis 74 ans, ces amoureux âgés de 99 et 100 ans s'aiment comme au premier jour

Sur l’île de Noirmoutier vivent Maria et John Leguenec. Âgés respectivement de 100 et 99 ans, ils sont connus pour leur amour : mariés depuis 74 ans, ils s’aiment comme au premier jour.

En Vendée, sur l’île de Noirmoutier, vit un célèbre couple connu pour la longévité de son amour. John et Maria Leguenec sont respectivement âgés de 99 et 100 ans et sont mariés depuis 74 ans. En effet, ils se sont unis le 29 septembre 1949. Depuis leur rencontre, les deux amoureux sont inséparables.

Tout a commencé pendant la guerre d’Indochine. À l’époque, Maria était engagée comme opératrice radio tandis que John était mécanicien. Ils déjeunaient ensemble au restaurant militaire et John a eu un coup de foudre pour Maria. Pour attirer son attention, il a usé de tous les stratagèmes possibles.

“J’ai remarqué qu’elle aimait les croutons, a expliqué John. C’est ainsi que j’ai eu l’idée d’arriver avant le repas et de remplir le panier de notre table de croutons. Il fallait absolument que je trouve un moyen d’attirer son attention. Je l’ai fait chaque jour jusqu’au moment où elle m’a remarqué !”

Voyant que quelque chose se tramait entre eux, le commandant de John a décidé de l’envoyer en Indochine, par jalousie. Cependant, John n’avait plus que deux ans à effectuer dans son service et s’il acceptait de partir, il devait s’engager à nouveau pendant sept ans. Pour cette raison, John a refusé de signer un nouveau contrat et est resté sur place, auprès de sa bien-aimée. Par la suite, John et Maria sont partis au Maroc, où ils ont vécu pendant 10 ans. Ils se sont mariés deux ans après leur rencontre et ont eu trois enfants.

Les amoureux de Noirmoutier

C’est après avoir passé un séjour à Noirmoutier que le couple est tombé amoureux de l’île. John et Maria ont décidé de faire construire leur propre maison sur l’île pour s’installer pendant leur retraite.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, cela fait maintenant quatre ans que Maria réside à l’Ehpad de Noirmoutier. Par chance, l’établissement est situé juste en face de sa maison, où vit encore John. À l’aide de son tricycle électrique, ce dernier traverse la rue tous les après-midi pour rendre visite à sa femme. Pendant le confinement, le couple a usé d’un nouveau stratagème pour continuer à se voir. En effet, John et Maria se parlaient par téléphone et se voyaient quotidiennement à travers une porte-fenêtre de l’établissement.

“Notre couple est encore très uni à ce jour, nous nous aimons comme au premier jour, a confié Maria. D’ailleurs, nous faisons rire les pensionnaires de l’hôpital car tous les après-midi, nous nous installons sur un canapé dans l’espace salon pour bavarder pendant de longs moments. Notre place y est quasiment réservée, nombreux sont les pensionnaires qui nous surnomment les amoureux !”