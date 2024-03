Matthew Perry : les dernières volontés de l'acteur de Friends révélées

Le décès tragique de Matthew Perry, retrouvé sans vie dans son jacuzzi le 28 octobre 2023, avait bouleversé Hollywood et le monde entier. Cinq mois après sa mort, les dernières volontés de l’acteur ont été révélées.

Plus tôt ce mois-ci, les dernières volontés de Matthew Perry ont été révélées, près de cinq mois après son décès. Et c’est le site américain Page Six qui a relayé la liste des bénéficiaires du testament rédigé en 2009 par l’acteur de Friends.

Comme nous le précisons dans cet article, la fortune du comédien s’élevait à 120 millions de dollars (112 millions d’euros) avant sa mort.

Crédit Photo : NBC

Comme Matthew Perry n’était pas marié et n’avait pas d’enfant, ce sont ses parents, John Perry et Suzanne Morrison, sa demi-sœur, Caitlin Morrison, et son ex-petite amie, Rachel Dunn, qui vont se partager la fortune.

Le document indique également que l’interprète de Chandler souhaitait léguer un million de dollars à un trust qu’il avait lui-même fondé : «Alvy Singer Living Trust» (nom du personnage principal du film Annie Hall de Woody Allen).

Un détail curieux figure dans le testament

D’après le dossier, Matthew Perry possédait pour 1 030 000 dollars (environ 945 000 euros) de biens personnels comprenant des «bijoux, des meubles, des œuvres d’art et des automobiles».

Matthew Perry et son père, John Perry. Crédit Photo : Matthew Perry / Instagram

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le comédien avait indiqué dans son testament que s’il devenait père après 2009, ses enfants n’hériteraient de rien.

Pour rappel, Matthew Perry est décédé samedi 28 octobre 2023. Il était âgé de 54 ans. Son corps sans vie a été retrouvé inanimé dans son jacuzzi.