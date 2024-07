Cet ancien candidat de « L'amour est dans le pré » condamné à une lourde peine de prison

Un agriculteur de la saison 17 de l’Amour est dans le Pré, diffusée en 2022, a été condamné à 10 mois de prison. Explications.

C’est une nouvelle étonnante qui fait le buzz ce 9 juillet 2024. Un agriculteur de la saison 17 de l’émission culte de M6, L’amour est dans le pré, diffusée en 2022 a été rattrapé par la justice.

Comme le rapporte Le Journal de la Montagne, l’agriculteur Alain, qui avait rencontré Nicolas Humbert, dans l’émission de télévision sur M6, et avec lequel il partage toujours sa vie, a été condamné à 10 mois de prison ferme. En effet, la sentence est tombée le 3 juillet 2024, annoncée par le tribunal correctionnel de Moulins.



Crédit : M6

10 mois de prison ferme

En cause notamment ? Ses méthodes de fonctionnement. La justice le reconnaît coupable de 28 chefs de prévention, avec notamment du travail dissimulé, de la maltraitance animale ou de la tromperie sur la marchandise. Résultat : Alain ne peut plus vendre ses fromages sur les marchés locaux. Pour la justice, il ne s’agissait pas de ses propres fromages en réalité et il pouvait même vendre des produits périmés, comme l’indique Le Parisien. Il est aussi jugé coupable d’avoir embauché son fils et de l’avoir payé sans le déclarer.

Crédit : M6

Maltraitance animale, fraude… Du côté de la maltraitance animale, pour la justice, certains animaux seraient mal nourris et mal hébergés, rendant leurs conditions de vie difficiles. L’avocat de l’agriculteur a déclaré : “Mon client a fait l’objet d’un acharnement. Le traitement réservé par la justice est particulièrement sévère à son encontre”. Toujours selon Le Parisien, Alain pourrait malgré tout garder son élevage bovin estimé à 100 000€. Pour l’instant, la star de M6 n’a pas fait appel à ce jugement. À suivre…



Une nouvelle qui, on le parie, va attrister l'ensemble de la famille M6 de L'amour est dans le pré.