Menant une vie de luxe après avoir gagné 8,6 millions d'euros à la loterie, il plaque tout pour l'amour d'une femme

En Grande-Bretagne, Roy Gibney a vu sa vie changer du jour au lendemain après être devenu millionnaire à la loterie. Menant un train de vie luxueux pendant des années, il a décidé de changer radicalement pour l’amour d’une femme !

Que feriez-vous avec un million d’euros ? C’est la question qui revient le plus souvent dans la tête des rêveurs qui imaginent alors un million de choses à faire ! Quand la chance vous sourit, difficile de garder les pieds sur Terre !

C’est ce qui est arrivé à Roy Gibney, ouvrier britannique en métallurgie, qui a gagné le jackpot à la loterie. Nous sommes alors en 1998 et Roy empoche 8,6 millions d’euros. Un gain considérable pour ce modeste travailleur qui ne va pas se priver.Il revend sa vieille voiture et s’achète une Lexus ! Surtout, il s’achète une propriétaire gigantesque de plus de 10 hectares, possédant même son propre lac et une salle de gym toute équipée. L’endroit dispose aussi d’un sauna et d’un court de tennis.

De son propre aveu, Roy se fait plaisir, mène la belle et fait tout le temps la fête. Il dépense 500 000 euros pour embellir son manoir avec une piscine, un bar, une table de poker et une table de billard. Pour couronner le tout, au fond de sa piscine, il y fait inscrire son nom, la date de son jackpot et les numéros gagnants.

Crédit photo : The Sun

Malgré cette fortune qu’il embrasse à pleine bouche, il n’est pourtant pas plus heureux que ça. Marié à l’époque de son gain, Roy ne parvient pas à sauver son mariage de ce nouveau train de vie. Le divorce lui coûte alors beaucoup d’argent, à tel point qu’il voit sa fortune fondre comme neige au soleil.

Il abandonne son train de vie luxueux par amour

Avec cette mésaventure, Roy reprend une vie plus modeste. Il quitte son manoir pour s’installer dans un appartement F1 et il revend aussi ses voitures, pour n’en garder qu’une. Avec le recul, il considère ce jackpot comme une bénédiction mais aussi une malédiction.

Conscient d’en avoir assez profité, il est même au bord de l’endettement ! Il retourne donc vivre à Grimsby, sa ville natale, où une rencontre avec une ancienne copine va de nouveau changer sa vie. L’heureuse élue est une certaine Tracy, qui avait fréquenté Roy il y a une vingtaine d’années.

Crédit photo : The Sun

Souhaitant retrouver l’amour après un divorce pénible, Roy est prêt à tout, quitte à définitivement abandonner son train de vie ! En effet, Tracy, assistante scolaire, avait émis le souhait de vivre une vie modeste. C’est à ce moment-là que Roy revend son manoir qui valait alors plus d’un million pour s’installer dans une petite maison de campagne avec Tracy.

Loin de sa vie d’excès, Roy est désormais une homme heureux plein d’admiration pour sa nouvelle femme avec lequel il se marie : “Nous avons une superbe relation et c’est quelque chose qu’une loterie ne peut jamais garantir”.Cela n’empêche cependant pas Roy Gibney de continuer à jouer à la loterie, et toujours avec les fameux numéros gagnants qui lui avaient permis de décrocher le jackpot il y a 25 ans.