Minikeums : 15 choses que le seuls les fans connaissent

Les Minikeums sont une conception d’Arnold Boiseau ayant marqué la génération1990. Leur émission suit le même principe que les Guignols de l’info.

1. Un générique jazzy

Une photo d’Antoine De Caunes, et de Bernard PIVOT et de Nagui pour les Minikeums. Crédit : Maxppp - Morgane / Victor Editor

Le générique du dessin animé Minikeums a un rythme jazzy. Cette musique annonce le début de chaque émission. Son titre est Génération Minikeums. Sorti en 1993, ce générique dure 3min51s. Ses auteurs-compositeurs sont Roddy Julienne et Philippe Almosino.

Sachez que les Minikeums sont une émission diffusée sur France3. La première version de l’émission a duré 10 ans (du 31mars 1993 au 31mars 2022). Sur France4, la diffusion de la deuxième version de l’émission a eu lieu entre le 11décembre 2017 et le 27août 2021.

2. La France allait remporter la Coupe du Monde

Une photo de Norman Crédit : https://www.programme-television.org/

Grâce à Coco, les fans des Minikeums ont su que la France allait remporter la Coupe du Monde de football en 1998. Après le récit de l’histoire du football, les Minikeums ont créé une chanson de supporter dans le but de gagner la coupe. L’idée venait de Coco, et ils ont inventé des paroles simples et courtes: « go, go, go, go … on va gagner ».

3. Le Nonoël des Minikeums

Deux minikeums avec portant un chapeau de Noël Crédit : Marie-Laurence HAROT/FRANCE3

Avant d’écouter les chansons célèbres de Noël, comme celle de Mariah Carey, etc., la génération Minikeums écoutait une musique spéciale: Nonoël. Sortie en 1998, Nonoël est un œuvre de Jean-Marc Lenglen et de Roddy Julienne. Sa durée est de 4min1s. Les voix des Minikeums qui ont chanté cette chanson sont celles de Roddy Julienne et de Didier Gustin. Chanter cette chanson est toujours joyeux:

« C’est Nonoël

Et ce soir l’essentiel

C’est de regarder là-haut

Père Nonoël fait nous la vie belle »

4. Le Bus magique et la professeure

Une photo de Loulou Crédit : https://www.programme-television.org/

Ce dessin animé des années90 intègre le programme Minikeums. Une institutrice enthousiaste, MmeBille-en-Tête, se promène à l’intérieur d’un bus magique.

Cette série télévisée américaine cumule 52 épisodes de 25 minutes. Elle est diffusée sur France3 à partir du 19février 1996, dans les émissions des Minikeums.

Mademoiselle Valérie Bille-en-Tête est une enseignante au sein de l’école primaire de Walkerville. À chaque cours, elle porte des tenues extraordinaires et en rapport avec la thématique de chaque aventure. Ses boucles d’oreilles s’illuminent lorsqu’elle pense au futur voyage d’études à l’intérieur du Bus magique. Sereine face aux dangers, elle dit toujours qu’il faut« prendre des risques et faire des erreurs »afin d’apprendre quelque chose.

5. Les Minikeums et la lutte contre la cigarette

Une photo du minikeum Coco Crédit : Kultt

Les Minikeums ont fait des sensibilisations contre les méfaits du tabagisme. De nombreux sketchs ont été diffusés pour lutter contre la cigarette. Tous les fans de l’émission connaissent bien la chanson:

« Sois Hip, sois Hop

L’attitude hip hop marche sans la clope

Sois pas si bête

Te prends pas la tête avec la cigarette

Sois Hip, sois Hop

L’attitude hip hop marche sans la clope

Sois pas si bête

Te prends pas la tête avec la cigarette

Sois Hip, sois Hop

Stop stop la clope ! »

6. La chanson de l’émission: Ma Melissa

Le minikeum de Nagui Crédit : DOC FR3

Le tube de l’émission, Ma Mélissa, a conféré de la notoriété à la série. En effet, cette chanson a remporté le disque d’or en 1997. Jean-Marc Lenglen et Roddy Julienne en sont les auteurs-compositeurs. Elle intègre le label Expand Music, France3 Music et Polygram. Sa durée est de 3min15s. Tout le monde chante ce refrain chaque fois que la chanson passe à la télé.

Mélissa

Non ne pleure pas ho ho ho ho

Car pour moi

Tu es la plus belle

Tu me donnes des ailes

7. Coco se porte souvent comme une victime

Le minikeum Coco Crédit : LePoint

Menteur et sans aucun talent particulier, Coco est un genre d’ami ni cool ni beau. Personne ne voulait de lui.

Ce Minikeum est un personnage qui apparaît fréquemment. Il représente Antoine deCaunes. Il cumule de nombreux défauts: peureux, malchanceux, maladroit, râleur, etc. Cependant, sa personnalité le rendt très drôle.

En général, Coco joue l’antihéros dans les Cinékeums. Parfois, il fait le méchant tout en étant idiot que cruel. Malgré ses défauts, il est un très bon copain. En outre, il cherche à séduire les filles. Cette vedette des Minikeums porte souvent des costumes inspirés de ceux d’Antoine deCaunes lorsque ce dernier fait ses sketchs. Il a vécu une idylle disparate avec la Minikeum Diva.

8. Qui était Diva ?

Les minkeums de Diva et gosse beau Crédit : France TV

Les vraies identités des Minikeums sont connues (Coco, Nag, Vaness, Jojo, M’sé, etc.). Toutefois, celle de Diva, une femme fatale, est plutôt discrète. En fait, il s'agissait d’Ève Baron, une responsable de l’unité jeunesse au sein de France3.

Autoritaire, capricieuse et hautaine, Diva est considérée comme la « cheffe » des Minikeums. Elle avait des sentiments pour Coco, mais le cachait. Au fil du temps, elle a changé d’avis et a préféré Gégé.

Dans les Cinékeums, Diva a souvent la personnalité d’une femme fatale.

9. T’lèves pas si tôt

Norman et Normy sur une photo Crédit : Instagram Norman

T’lèves pas si tôt est la parodie du titre Despacito de Daddy Yankee et Luis Fonsi. Cette chanson est produite lors de la saison1 des Minikeums en 2017.

T’lèves pas si tôt

Tu as toute la vie pour te lever tôt, tôt

Le matin c’est fait que pour faire de gros dodos

Va-t’en loin d’ici et laisse nous faire notre dodo

T’lèves pas si tôt

Ce tube est donc sorti lors de la deuxième version des Minikeums et ses principaux personnages sont:

Keva (Kev Adams);

Riha (Rihanna) ;

Pog (Paul Pogba) ;

Loulou (Louane) ;

Normy13 (Norman Thavaud) ;

Hirsute (un chien).

10. Les parodies

La nouvelle génération de Minikeums Crédit : Gilles SCARELLA/ FTV

L’émission des Minikeums de France3 est riche en parodies. La première version en compte plus d’une quinzaine. Les marionnettes ont modifié de nombreux titres et émissions. Parmi les plus célèbres, il est possible de citer:

Questions sous un lampion ;

Faciladodo ;

Bonne nuit les p’tits keums ;

Amour, Passion et Mal de mer ;

Star Keum ;

Les Doigts dans le nez ;

Fort Bobard ;

Les Mystères de l’étrange ;

Bonjour les yeux ;

Attends voir ;

Tassalélo ;

Le Cinquième Aliment ;

Les Minikeums d’or.

11. Vaness: une fille gentille

Une photo de l’alboum Minikeums Crédit : Amazon, 15,20 euros

Vaness est à l’image de Vanessa Paradis. La fiancée de Jojo est également la meilleure amie de Zaza. Par rapport à Diva, elle est gentille, moins égoïste, moins prétentieuse. Son caractère lui vaut du succès auprès des garçons de sa génération. Par ailleurs, elle joue souvent la princesse.

Sa meilleure amie Zaza, juvénile et candide, est la cadette des Minikeums. Ayant une personnalité brave et douce, Zaza joue le premier rôle dans certaines histoires récentes. Elle était la petite amie de Bernard.

12. Le cinékeum

Gaël Colin et les Minikeums Crédit : France TV

Les émissions Minikeums diffusées sur France 3 entre 1993 et 2002 sont riches en cinékeum. Parmi les cinékeum célèbres, il est possible de citer:

Peter Keum Pan Pan ;

Aladdin et la magikeum lampe ;

Blanche-Vaness et les sept petits keums ;

Le Petit Chaperon rouge Minikeum ;

Pinocchio keum ;

Le Beau keum au bois dormant ;

Cendrillon au pays des keums.

Lors de la saison2, le cinékeum proposede nombreux titres comme:

L’Espion qui cherchait l’amour ;

Les Keum Files1 & 2 ;

Frankeumstein

Zorro le justicier masqué, etc.

13. MNK: le changement

De gauche à droite: Keva, Riha, Pog, Noman et Loulou Crédit : Quand on est papa

Même si l’audimat de l’émission Minikeums atteint en moyenne les 20% du marché, la nouvelle directrice Ève Baron a remanié le programme en septembre 2000. La responsable du programme jeunesse de la télévision France3 a rebaptisé l’émission Minikeums en MNK. Elle a également réduit le nombre de marionnettes à six (Coco, Josy, Vanes, Diva, Bernard, M’sé et Zaza). Désormais, elles ne font qu’annoncer le programme. Les sketchs sont supprimés, l’équipe de production a été modifiée. De nouveaux auteurs apparaissent.

Selon Ève Baron, le repositionnement était indispensable pour simplifier l’habillage et réduire le coût de l’émission. Cependant, le public a été déçu du nouvel habillage et de l’émission.

14. La fin de la première version

Les premières générations de Minikeum Crédit : Planet CSTA

Après plus de 4 500 émissions, la production des Minikeums s’est arrêtée le 1eravril 2002, marquant la fin de Génération Minikeums. TO3 a donc remplacé les premières émissions jeunesse.

L’émission Minikeums première version a duré 10 ans. Elle a ainsi marqué les jeunesses française, belge et suisse des années1990.

Certaines séquences de l’émission Minikeums ont été éditées sur des cassettes VHS. Parmi les programmes proposés, il est possible de citer:

Les Minikeums « La vidéo » ;

Les Minikeums font leur Cinékeum ;

Des Cinékeums à faire peur;

Panikeum sur l’an deux mille.

15. Le grand retour

Un affiche de Keva et Riha Crédit : ALP

Maxime Guény annonce le 1eravril 2017 que Adventure Line Productions et France Télévision préparent le retour des Minikeums. Dans la nouvelle version, Coco, Vaness, M’sé seraient entourés par de nouvelles marionnettes.

La diffusion de la nouvelle version commence le 11décembre 2017 sur la télévision France4. Les producteurs ont remplacé toutes les anciennes marionnettes. Les nouveaux personnages sont Normy, Riha, Keva, Loulou, Pog et le petit chien Hirsute. L’émission Minikeums est diffusée à 16h30.

La nouvelle version de 2012 garde les lignes directrices de la première version. En effet, les Minikeums effectuent des sketchs. Ils font aussi des parodies musicales et annoncent les programmes.