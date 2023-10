Miss France : atteinte de vitiligo, cette candidate à Miss Normandie a fait de sa différence une force

Candidate à Miss Normandie 2023, Estelle Mendy est atteinte de vitiligo. Elle détonne grâce à son discours inspirant vis-à-vis de son handicap qui pourrait aider beaucoup de personnes atteintes de la même maladie.

C’est ce samedi 28 octobre que la Normandie élira sa reine de beauté qui viendra représenter la région lors de l’élection de Miss France, le 16 décembre prochain. En attendant, les Miss font leur promo et l’une d’entre elles jouit déjà d’une sacré cote de popularité.

Elle s’appelle Estelle Mendy, mère de famille âgée de 30 ans vivant au Havre. Le fait d’être trentenaire la rend déjà unique. En effet, sa participation au concours a pu être possible suite aux évolutions des critères de sélections qui ont été engagées l’année dernière.

Crédit photo : Instagram /estellemendy_

Au-delà de son âge, elle se distingue avec son vitiligo, une maladie auto-immune qui entraîne la dépigmentation de la peau. Ce trouble, également appelé leucodermie ou achromie touche environ un million de personnes en France.

“Je pensais que mon vitiligo pouvait m’empêcher de vivre cette expérience”

Sur Instagram, la candidate à Miss Normandie s’est confié sur sa maladie qui a longtemps constitué un frein dans sa vie : “Je me suis toujours mise dans cette catégorie de femmes qui ne pouvait pas accéder à ce concours, car pour être honnête avec vous, je pensais que mon vitiligo ou même ma morphologie qui n’est pas parfaite comme on peut le voir parfois sur les réseaux sociaux pouvait m’empêcher de vivre cette expérience. Et pourtant Miss France m’a prouvé le contraire, que tout était possible et pour ça je les remercierai jamais assez”.

Crédit photo : Instagram / estellemendy_

C’est à l’âge de 11 ans que sa maladie lui a été diagnostiquée. Elle en a énormément souffert étant plus jeune, subissant le harcèlement scolaire : “Parce que c’est vrai que quand on voit son apparence changer, ce n’est pas facile, surtout à cet âge-là”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par aufeminin (@aufeminin)

Comme elle l’a confié au média Auféminin, son vitiligo est devenu sa force et son combat au quotidien. Une force qui lui permet aujourd’hui de défiler sur un podium et de devenir une véritable porte-parole pour toutes les personnes atteintes de vitiligo.