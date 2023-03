Miss France : « On peut être femme, maman et miss », une maman devient Miss régionale pour la première fois

C’est la première fois dans le concours de beauté qu’une candidate, mère de famille, devient miss régionale. Un fait rare rendu possible grâce à l’assouplissement du règlement il y a deux ans.

Crédit : ineschicot_roussel/ Instagram

Depuis l’arrivée d'Alexia Laroche-Joubert au poste de présidente de la société Miss France en 2021, les règles du concours ont évolué. Outre le fait qu’il faut être âgée de plus de 18 ans et mesurer au moins 1,70 mètre, le concours s’ouvre désormais aux participantes mariées et mères de famille.

Cet assouplissement du règlement avait permis à la candidate Victoire Rousselot, mariée et mère de famille, de concourir à l’élection Miss France 2023 en représentant l’Alsace.

Aujourd’hui, c’est une autre candidate qui marque le concours de beauté. Pour la première fois dans l’histoire des Miss, une participante, jeune maman de 22 ans, a été élue Miss Alpes du Sud.

« Ça va faire du bruit »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par nessou (@ineschicot_roussel)

Inès Chicot Roussel s’est vue attribuer la couronne de Miss Alpes du Sud samedi soir, à Dignes-les-Bains. Une grande première pour une maman. « Être la première maman à être élue, c’est un grand pas dans le monde des miss. C’est une belle première. Je suis fière. On passe un cap. On peut être femme à part entière, maman et miss », a réagit la jeune femme pour nos confrères de La Provence.

Du côté des délégués de Miss Provence Côte d’Azur, on se réjouit également de cette avancée dans le concours. « Ça va faire du bruit [...], une maman, c'est vraiment un grand saut », a fait savoir Lydia Podossenoff, déléguée régionale au quotidien.

Seconde étape pour Inès Chicot Roussel : décrocher la couronne de Miss Provence avant de concourir au titre très convoité de Miss France 2024.