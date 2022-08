Elle se qualifie en finale d'un concours de Miss national sans maquillage, une première depuis sa création il y a 94 ans

Pour la première fois dans l’histoire du concours des Miss, une candidate a décidé de concourir sans maquillage. Finaliste pour devenir Miss Angleterre, elle souhaite faire évoluer les normes de beauté actuelles.

Le concours de beauté des Miss a des règles strictes concernant les qualifications des candidates. Par exemple, pour concourir à Miss France, les participantes doivent mesurer plus de 1,70 mètre, être âgées d’au moins 18 ans et être de sexe féminin. Cependant, aucune contrainte ne repose sur le maquillage.

Pour défier les normes de beauté actuelles, une finaliste de Miss Angleterre a décidé de concourir sans maquillage. En 94 ans, depuis la création du concours, aucune femme n’avait tenté sa chance en se présentant naturellement, sans aucun artifice.

Crédit photo : @missenglandofficial

Elle participe à Miss Angleterre sans maquillage

La candidate n’est autre que Melisa Raouf, une jeune femme âgée de 20 ans, originaire de Londres et étudiante en politique. Classée parmi les finalistes de la compétition, la jeune femme a décidé de redéfinir les normes de beauté classiques en n’arborant aucun maquillage.

« J’ai récemment accepté que j’étais belle dans ma peau et c’est pourquoi j’ai décidé de concourir sans maquillage. Je me sens toujours confiante en moi, mais avec le maquillage, je suis cachée. Je n’ai pas peur de partager qui je suis », a-t-elle déclaré.

Crédit photo : @missenglandofficial

Quand elle a su qu’elle avait réussi à se qualifier en finale, Melisa a été très surprise et cela l'a confortée dans son choix. Elle a notamment décidé de sensibiliser sur la nocivité du maquillage et des filtres utilisés sur les réseaux sociaux.

« Cela signifie beaucoup pour moi car j’ai l’impression que de nombreuses filles d’âges différents se maquillent parce qu’elles se sentent obligées de le faire. Quand j’ai commencé à me maquiller très jeune, je ne me sentais jamais bien dans ma peau. Je n’ai jamais eu l’impression de respecter les normes de beauté », a-t-elle confié.

La Miss ne se maquillera pas pendant le concours

Pour tenter de remporter la couronne et le titre de Miss Angleterre, Melisa Raouf va encore devoir concourir aux côtés de 40 autres femmes. Pour cette dernière étape, la jeune femme a décidé de rester démaquillée et au naturel.

« Si l’on est heureux dans sa peau, on ne devrait pas nous obliger à nous maquiller le visage, a-t-elle affirmé. Nos défauts font de nous ce que nous sommes et c’est ce qui rend chaque individu unique. Je pense que les gens devraient aimer et accepter leurs défauts et leurs imperfections, car nous savons que la vraie beauté réside dans la simplicité. »

Crédit photo : @melisaraouf

La décision de la candidate a inspiré de nombreuses jeunes femmes, qui lui ont envoyé des messages de félicitations et de soutien. Si Melisa a choisi de ne pas se maquiller pour le concours, elle ne blâme cependant pas les femmes qui se maquillent. La jeune Miss souhaite simplement faire évoluer les normes de beauté et prouver qu’il est possible d’être belle naturellement.