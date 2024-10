Ces prénoms sont portés par les personnes ayant le QI le plus bas, selon une étude

Une étude menée par l’université de Stanford, aux États-Unis, a révélé quels sont les prénoms qui coïncident avec l’intelligence la plus faible. Un classement qui ne fera pas plaisir à certains.

Généralement, les prénoms ne sont certainement pas liés à des traits de caractères en développement, comme l’humour ou l’intelligence. Cependant, une équipe de chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis) s’est lancée dans une étude pour déterminer quels sont les prénoms qui correspondent à un quotient intellectuel (QI) plus bas.

Pour mener leur étude à bien, ils ont fait passer des tests d’intelligence à environ 70 000 personnes. Une fois cette étape terminée, ils ont regroupé les dix prénoms reliés à un QI plus élevé que la moyenne. Ils ont également dressé la liste des 10 prénoms liés à un QI plus bas. Il est important de préciser que ce n’est pas parce qu'un prénom se retrouve parmi les “plus intelligents” que toutes les personnes le portant le sont d’emblée. Idem pour les QI les plus bas.

Crédit photo : iStock

Une étude à prendre avec des pincettes

Pour rappel, le QI moyen est d’environ 100 et un QI est considéré comme “faible” s’il est inférieur à 85. Ainsi, le prénom ayant le quotient intellectuel le plus bas est celui de Jonathan, avec un QI moyen de 80. Ensuite, on retrouve Aline et Sarah qui ont un QI moyen de 82, tandis que le prénom Hervé ferme le podium avec un QI moyen de 83.

En quatrième position, on retrouve le prénom Manuel avec un QI moyen de 84, puis le prénom Louise avec un QI moyen de 85. Le prénom Emma arrive en 6ème position avec un score de 86, suivi de près par Olivier et Caroline avec leur score de 86,5. Enfin, Timothée et Julien complètent ce top 11 avec un score de 87.

Crédit photo : iStock

Si vous portez l’un de ces prénoms, rassurez-vous. Les tests de QI restent un outil de mesure controversé et approximatif. En plus de cela, ils ne permettent pas de déterminer l’intelligence globale d’une personne. D'autant plus qu'il s'agit d'une moyenne avec des prénoms très répandus et que l'étude n'a été menée que sur 70 000 personnes. Ainsi, il existe certainement des QI très élevés chez les Jonathan, Aline et autres Sarah.