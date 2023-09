Nous mangeons entre 500g et 1kg d'insectes par an sans le savoir, selon des experts

Des experts ont récemment affirmé que nous mangeons tous des insectes sans le savoir. Selon les chercheurs, nous mangerions entre 500g et 1kg d’insectes par an.

Alors que l’on parle de plus en plus de manger des insectes afin de remplacer la viande, cette idée continue de rebuter de nombreuses personnes qui redoutent les petites bêtes. Pourtant, des experts affirment que nous mangerions déjà une certaine quantité d’insectes, et ce sans nous en rendre compte.

Il s'agit de la théorie de l’entomologiste Jean-Michel Berenger, qui affirme que comme les insectes sont omniprésents et minuscules, ils peuvent facilement se retrouver dans les aliments que nous consommons. Notre nourriture peut attirer certains insectes comme les coléoptères, les psoques, les mites alimentaires, les petits papillons ou les blattes, qui peuvent se cacher dans les fruits trop mûrs, les céréales, les légumineuses, les compotes et les confitures.

Les insectes présents dans la nourriture

Les insectes sont tellement omniprésents qu’il est donc tout à fait possible que des petits morceaux se retrouvent dans notre nourriture. Cette hypothèse a notamment été vérifiée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

“Les normes alimentaires internationales relatives aux céréales, légumes secs, légumineuses et matières protéiques végétales interdisent la présence d’insectes entiers vivants dans la farine ou dans les graines. Elles autorisent néanmoins au maximum 0,1% de fragments d'insectes par masse d’échantillon”, a-t-elle déclaré.

Rassurez-vous : généralement, nous ne mangeons pas des insectes entiers mais bien des morceaux ou des particules. En plus de cela, la consommation d’insectes n’est pas du tout dangereuse ou mauvaise, bien au contraire. Selon les scientifiques, il serait recommandé de remplacer la viande que nous mangeons par des insectes. Contrairement à la viande, les insectes consomment très peu de ressources en eau et en nourriture et nous ferions ainsi un geste pour l'environnement tout en faisant le plein de protéines.