Old man test : faites ce simple test avec... vos chaussettes pour savoir si vous êtes en bonne santé

Comment peut-on savoir si l’on est en bonne santé et si l’on a un bon équilibre ? Pour cela, vous pouvez faire le “old man test”. Un exercice qui révèle si l’on est en bonne forme simplement avec… des chaussettes et une paire de chaussures !

En 2021, un coach de fitness américain a créé le “old man test”, aussi connu sous le nom de “test de la chaussette”. Cet exercice est devenu une vraie tendance sur les réseaux sociaux, et pour cause : en plus d’être ludique, il permet de savoir si l’on a un bon équilibre et si l’on est en bonne santé. Pour pratiquer cet exercice, vous aurez uniquement besoin de chaussettes et de chaussures à lacets, comme des baskets.

Crédit photo : iStock

Le principe de ce test est simple : vous devez enfiler vos chaussettes, vos chaussures et faire vos lacets le tout en équilibre, sur une jambe, sans jamais poser le pied au sol. Commencez par vous tenir sur votre jambe droite pour enfiler votre chaussette et votre chaussure sur le pied gauche, puis faites vos lacets, le tout sans vaciller. Puis, réalisez la même opération sur l’autre jambe. Pour ne pas vous blesser, veillez à réaliser ce test dans un espace sécurisé, avec un objet ou un mur sur lequel vous appuyer en cas de déséquilibre pour éviter de tomber.

Avez-vous un bon équilibre ?

Si votre pied touche le sol avant que vous n’ayez fini de faire ces trois actions, cela signifie que vous avez un mauvais équilibre.

Crédit photo : iStock

“C’est un excellent test qui va venir tester un tas d’éléments particuliers comme son équilibre, sa capacité à rester quelques secondes sur une seule jambe et à faire des mouvements lorsqu’on vient faire la flexion du genou. Cela permet de travailler le quatuor cheville-genou-hanche-bassin, extrêmement important quand on prend de l’âge, mais aussi sa force et sa stabilité”, a expliqué HemtonKiné, kinésithérapeute et ostéopathe du sport, à TF1 Info.

Selon les chercheurs, notre capacité à tenir en équilibre peut refléter notre état de santé. C'est ce qu'a démontré une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine. Plusieurs participants ont fait le "old man test" et d’après les résultats, ceux qui ne parvenaient pas à tenir en équilibre avaient un risque accru de 84% de décès. Ils étaient également plus suceptibles de développer des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle, un diabète de type 2 ou une obésité.

Crédit photo : iStock

Si vous avez un mauvais équilibre, n’hésitez pas à pratiquer divers exercices pour vous améliorer, lutter contre la sédentarité et prémunir les risques de chute. Vous pouvez par exemple faire cet autre test d'équilibre, qui permettrait de déterminer votre espérance de vie. Au quotidien, pensez à monter les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur, marchez de temps en temps sur les talons ou la pointe des pieds et pratiquez une activité physique comme la danse ou le yoga, qui vous donneront de bons repères dans l’espace.