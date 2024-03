« On habite à Aqualand » : ces deux frères vivent leur meilleure vie dans un parc aquatique abandonné

Respectivement âgés de 22 ans et 8 ans, Lucas et Camille sont deux frères qui ont la particularité de vivre dans un parc aquatique abandonné. Sur TikTok, ils montrent comment ils s’éclatent au quotidien !

Du surf, du toboggan, du quad et tout cela dans la même journée ! Un sacré programme pour des vacances au calme ! Sauf que là, il ne s’agit nullement d’un lieu de villégiature mais… d’une résidence principale !

En Gironde, un ancien complexe hôtelier, contenant une partie aménagée en parc aquatique, est occupé par deux frères : Lucas, 22 ans, et Camille, 8 ans. Ils vivent sur cet immense terrain et profitent des installations à foison.

C’est en publiant des vidéos de leur quotidien plein d'activités sur TikTok que les deux frères ont commencé à faire parler d’eux. On les voit glisser sur des toboggans pas fraîchement rénovés, on les voit faire du quad et aussi faire du jet-ski et du surf en étant tractés sur le lac jouxtant la propriété.

Avec leur mode de vie pas comme les autres, ils rencontrent un succès fou sur TikTok. Mais comment ont-ils trouvé ce parc aquatique abandonné ? En réalité, cet ancien hôtel a été racheté par leurs grands-parents il y a plus de 20 ans ! Laissé à l’abandon, ce sont donc Camille et Lucas qui ont décidé de réinvestir le lieu afin de lui redonner vie.

Un succès monstre sur TikTok

En plus des activités, Lucas s’affaire à rénover les installations comme les toboggans aquatiques qui ont besoin d’un bon coup de Kärcher ! C’est d’ailleurs la vidéo sur le nettoyage du “toboggan à 4 pistes”, cumulant plus de 25 millions de vues, qui a fait le buzz sur TikTok.

Sujets d’un reportage au Parisien, les deux frères reconnaissent qu’ils ont “une chance incroyable”, la raison pour laquelle ils souhaitent partager un maximum. Ils n’hésitent pas aussi à en faire profiter leurs amis. Leur idée est de profiter des vacances et des loisirs en tous genre “sans sortir de la maison”.

“L’objectif, c’est que ça ne ressemble plus à un parc aquatique abandonné. Il faut garder les toboggans dans leur jus mais pas en faire quelque chose de moderne non plus”, témoigne l’aîné Lucas, également actif sur YouTube où il défie des joueurs de rugby professionnel dans leur club.

En attendant, Lucas et Camille continuent d’allier l’utile à l’agréable en profitant à fond de leur complexe hôtelier et de leur parc aquatique.